Journée du Chahid: le président de la République affirme que les valeureux Chouhada demeurent « la voie et l’exemple à suivre »

ALGER – Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que les valeureux Chouhada et les Moudjahidine demeuraient « la voie et l’exemple à suivre », soulignant que leur message éternel « protège l’Algérie unie et indivisible et infuse dans l’âme du peuple algérien une cohésion nationale à toute épreuve ».

« La célébration des fêtes nationales immortalisant notre glorieuse Révolution de libération nous emplit d’un sentiment de fierté d’appartenir à l’Algérie. En cette Journée nationale du Chahid, nous nous remémorons avec déférence les sacrifices et les affres endurés par ceux qui se sont dévoués corps et âme pour écrire la gloire de la nation dans les maquis et les plaines du pays », a précisé le président de la République dans un message adressé à l’occasion de la Journée nationale du Chahid (18 février).

« Nos valeureux Chouhada et nos Moudjahidine, dont les hauts faits héroïques les ont hissés aux plus hauts rangs et qui ont fait la gloire de l’Algérie, permettant à notre drapeau de flotter haut et à « Kassaman » de retentir fort, demeurent la voie et l’exemple à suivre et une source de fierté. Ils sont les seuls à nous inspirer la marche à suivre et ses repères. Leur message éternel protège l’Algérie unie et indivisible et infuse dans l’âme du peuple algérien une cohésion nationale à toute épreuve », a ajouté le président de la République.

« La Journée nationale du Chahid est l’occasion pour nous de méditer le défi historique grandiose que le peuple algérien a relevé avec foi et patience, lorsque ses courageux enfants ont décidé de déclencher l’étincelle de Novembre, qui a emporté les envahisseurs et les colonisateurs et fait naître les prémices de la victoire », a-t-il poursuivi.

« Nous célébrons cette journée bénie, au moment où les prémices de l’Algérie nouvelle se dessinent à travers cette Terre, legs des Chouhada dont les sacrifices nous inspirent la volonté et la détermination à poursuivre la marche vers les objectifs suprêmes et les nobles buts nationaux, dont les principes ont été posés par nos Chouhada au prix de rivières de sang », a indiqué le président de la République.

« Nous maintenons ce même cap dans l’Algérie que nous édifions aujourd’hui ensemble, en hommage au sang versé et par fidélité à la confiance du vaillant peuple algérien », a-t-il insisté, assurant que « quels que soient les étapes franchies, les réalisations accomplies et les acquis obtenus, grâce à l’adhésion massive des filles et des fils de l’Algérie à un processus national de renaissance multidimensionnel et multidirectionnel, nous demeurons conscients de l’ampleur des défis qu’il nous reste à relever ensemble ».

Et ce, « après avoir dépassé, grâce à des efforts inlassables et à une attention constante, les indicateurs au rouge au plan économique pour atteindre des indicateurs qui placent l’économie nationale sur la voie de l’efficacité et de la concurrence, mais aussi après avoir réalisé, sur le plan social, des acquis inédits en matière de prise en charge du niveau de vie et de préservation de la dignité des Algériennes et des Algériens », a argué le président de la République.

« Dans le même temps, la voix de l’Algérie est restée audible et respectée à l’extérieur et sa place s’est confortée davantage au double plan régional et international, grâce à la fiabilité et à la crédibilité dont elle jouit, ainsi qu’aux divers partenariats stratégiques qu’elle a conclus dans un monde en proie aux tiraillements, aux fluctuations et aux conflits d’intérêts », a fait valoir le président de la République.

« L’Algérie qui avance à pas sûrs dans son processus national d’édification du présent et de l’avenir, avec la participation de ses enfants, est pleinement déterminée à se hisser à une place qui soit à la hauteur de son héritage historique, de sa gloire et de son peuple vaillant », a affirmé le président de la République.

« En ces moments émouvants où nous commémorons nos Chouhada, je m’incline avec humilité et déférence à leur mémoire, adressant mes salutations à mes sœurs Moudjahidate et à mes frères Moudjahidine. Vive l’Algérie et Gloire à nos Chouhada », a conclu le président de la République son message.

APS