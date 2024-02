Journée contre les MGF: les agences de l’ONU signalent 12 000 cas par jour

Les agences des Nations Unies élèvent une fois de plus leur voix contre les mutilations génitales féminines (MGF) dans une déclaration conjointe de la Directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population Natalia Kanem, de la Directrice générale de l’UNICEF Catherine Russell, du Haut-Commissaire du HCDH Volker Türk,la directrice exécutive de l’ONU Femmes, Sima Bahous et le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l’occasion de Journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines, célébrée chaque année le 6 février.

» Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines, nous réaffirmons notre proximité avec les filles et les femmes qui ont subi cette grave violation des droits humains » , disent-elles.

Plus de 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi une mutilation génitale féminine. Cette année, près de 4,4 millions de filles risquent de subir cette pratique néfaste. Cela équivaut à plus de 12 000 cas par jour .

L’ONU réitère son engagement de lutte contre les MGF

Dans la déclaration interinstitutionnelle, l’ONU réitère son engagement « conformément aux engagements énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Pékin , avec ceux convenus lors du 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement, avec l’égalité générationnelle et avec les autres ». cadres réglementaires, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des enfants et des adolescents et leurs recommandations générales, ainsi qu’avec la cible 5.3 des objectifs de développement durable ».

Soutenir les survivantes des MGF

En cherchant à créer un monde exempt de discrimination et de pratiques préjudiciables aux filles et aux femmes, il est impératif que nous tournions notre attention vers les voix qui comptent le plus : les voix des survivantes – note la déclaration de l’ONU – Nous devons amplifier les voix des survivantes. sensibiliser et inspirer l’action collective, et promouvoir leur pouvoir et leur autonomie en veillant à ce qu’ils jouent un rôle actif dans les interventions de prévention et de réponse. Les survivantes des MGF connaissent directement les défis auxquels elles sont confrontées et les outils nécessaires pour éliminer cette pratique. Il est essentiel d’investir dans les mouvements dirigés par les survivantes, en particulier au niveau local, en leur consacrant des ressources pour promouvoir leurs efforts.

L’UNFPA et l’UNICEF, en tant qu’agences chefs de file du Programme mondial commun pour l’élimination des mutilations génitales féminines, du HCDH, d’ONU Femmes, de l’OMS et d’autres entités des Nations Unies, travaillent avec les survivantes en tant que défenseurs et leaders communautaires et veillent à ce que leurs voix et leurs points de vue soutiennent les programmes. prévenir et répondre aux mutilations génitales féminines.

Enfin, les agences onusiennes rappellent les progrès réalisés : la pratique des mutilations génitales féminines a diminué au cours des 30 dernières années et dans les 31 pays disposant de données de diffusion représentatives au niveau national, près d’une fille sur trois entre 15 et 19 ans a été soumise à des MGF. L’année dernière, le Programme commun a soutenu plus de 11 000 organisations, dont 83 % étaient des organisations locales travaillant avec des coalitions et des mouvements dirigés par des survivants, plaidant pour un changement des politiques et des lois et plaidant pour un changement des normes sociales et de genre.

