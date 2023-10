Jour de l’Unité allemande: Discours de l’ambassadeur d’Allemagne

« Excellences, honorables ministres

Mesdames et messieurs les responsables mauritaniens ،

Collègues du service diplomatique et des organisations internationales

Chers invités

À l’occasion de la Journée de l’Unité allemande, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue.

Cette année, nous célébrons non seulement le trente-troisième anniversaire de la réunification des deux États allemands le 3 octobre 1990.

Cette année est aussi l’année de l’amitié pour les relations entre nos deux pays, la Mauritanie et l’Allemagne: il y a 60 ans, le 8 août 1963, l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne ouvrait son ambassade en République islamique de Mauritanie, d’abord elle était située dans l’Hôtel Marhaba, puis elle a été déplacée dans le premier bâtiment sur ce terrain où nous nous rencontrons ce soir.

Nos relations diplomatiques remontent à 1960, avec l’indépendance de la Mauritanie .

Le même jour, l’Ambassadeur Walter Schmid, accrédité au Sénégal et en Mauritanie, a présenté ses lettres de créance au Président Mokhtar Ould Daddah . Ce dernier, comme on peut le lire dans son télégramme diplomatique, a exprimé le souhait « d’approfondir les relations entre nos deux pays, en commençant par soutenir la création d’une Imprimerie nationale.

L’ambassadeur Schmid avait alors déclaré que nos relations bilatérales promettaient d’être bonnes et fructueuses.

Aujourd’hui, nous pouvons constater que les relations amicales ainsi que la coopération entre la Mauritanie et l’Allemagne n’ont cessé de s’approfondir et de s’étendre.

Au niveau politique, le dialogue de très haut niveau s’est poursuivi cette année, à l’image de la rencontre qui s’est tenue le mois dernier entre le président de la République islamique de Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et le chancelier fédéral Olaf Scholz en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Nous avons également assisté aux visites de la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulz, en juillet et août, en tant que membre du gouvernement allemand et présidente de l’Alliance Sahel.

Alors que les crises se multiplient dans la région et que la Mauritanie assume la présidence des cinq régions du Sahel, nous devons unir les efforts de nos partenaires pour la paix, la stabilité, l’ordre constitutionnel et la prospérité dans la région.

Je me réjouis de ce haut niveau de confiance et je vous remercie tous vivement de votre participation au succès des visites et à la qualité de notre dialogue, qui représente la profondeur de la coopération entre nos deux pays.

Excellences, mesdames et messieurs..

La coopération bilatérale est un pilier très important de nos relations. Conformément aux orientations stratégiques du gouvernement mauritanien, il vise à s’assurer que nous travaillons ensemble en tant que partenaires à travers différents secteurs prioritaires – gouvernance et décentralisation ; création d’emplois, formation professionnelle et protection de l’environnement au profit de la cohésion sociale et du développement durable en Mauritanie.

En termes d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert, la Mauritanie a un grand potentiel qui attire également les entreprises allemandes. Je me réjouis des nombreuses occasions cette année d’approfondir le dialogue sur ce potentiel entre nos deux pays. Les négociations intergouvernementales à Berlin le mois prochain seront l’occasion d’évaluer notre coopération et de fixer des objectifs communs pour les années à venir.

Donner une perspective aux jeunes et promouvoir la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale sur un pied d’égalité avec les hommes.

Dans notre partenariat, la société civile joue également un rôle important.

Du côté allemand, la coopération au développement est menée par la GIZ, KfW, PTB et BGR, ou par l’intermédiaire de l’UE et de l’ONU.

Ce soir, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vous tous, Mauritaniens, Allemands et internationaux engagés dans cette coopération.

Excellences mesdames et messieurs

À l’échelle mondiale, nous célébrons cette année le cinquantième anniversaire de l’adhésion des deux États allemands à l’ONU, en septembre 1973.

Cet acte marque le retour des deux États dans la communauté internationale 28 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, « l’Holocauste et les atrocités que l’Allemagne nazie a infligées à ses voisins. Nous sommes toujours très reconnaissants de cette opportunité.

Ce retour, 28 ans après aux Nations Unies, témoigne du fait que nous adhérons aux principes de la Charte de l’Union sur lesquels repose la force du droit, opposés au droit du plus fort. Et que nous nous engageons à la défendre – en d’autres termes, « La politique étrangère allemande ne doit pas se limiter à la défense de nos intérêts.

Aujourd’hui, alors que la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine brise brutalement la paix , nous le disons clairement: L’Allemagne est attachée à la liberté et au droit, à la paix et à la justice en Europe et dans le monde.

C’est pourquoi, avec la Mauritanie et plus de 140 États au sein de l’Assemblée générale, nous sommes fermement attachés au peuple ukrainien et aux principes de la charte. Mais l’Ukraine n’est pas la seule à souffrir des graves conséquences de la guerre partout dans le monde, y compris au Sahel et en Mauritanie, les populations souffrent d’inflation, de pénuries et d’insécurité alimentaire.

C’est pourquoi nous devons également placer les Objectifs de développement durable au cœur de notre engagement. Pour les atteindre, nous avons besoin de plus d’ambition pour arrêter la plus grande menace de notre époque: le changement climatique.

Nous avons besoin d’une feuille de route claire pour la transition énergétique, le tout en solidarité avec les pays et les populations les plus vulnérables qui souffrent particulièrement des conséquences de ce phénomène.

Dans ce contexte, il représente l’étroite coopération entre nos deux pays est indéniable.

Excellences, mesdames et messieurs, chers invités

L’engagement de l’Allemagne en faveur de la paix et du développement durable est inscrit dans notre Constitution, la Loi fondamentale. Cela nous dicte depuis 75 ans, et c’est pourquoi la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalina bayerbock, a récemment publié un article dans plusieurs médias mauritaniens sous le titre » servir la paix mondiale dans une Europe unie « .

J’ai également le plaisir de vous présenter aujourd’hui une exposition de la Loi fondamentale allemande en calligraphie, conçue par le Goethe-Institut.

Les affiches représentent les 20 premiers articles qui constituent nos droits et principes démocratiques et libéraux fondamentaux en Allemagne.

Excellences, mesdames et messieurs, chers invités

En conclusion, j’exprime ma gratitude à mon équipe à l’ambassade, pour ceux qui travaillent ce soir et qui n’ont ménagé aucun effort pour réussir l’événement qui nous réunit ce soir.

Merci à eux.

Merci d’être venu. Bonne soirée, tout le monde.

Bonne Fête de la réunification allemande.