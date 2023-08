JMJ: Ghazouani souligne le rôle axial des jeunes

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a souligné le rôle axial de la jeunesse dans le présent et l’avenir du pays.

C’est ce qu’indique un tweet publié sur son compte Tweeter, samedi, à l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse (JMJ).

Voici le texte de ce tweet:

أبنائي، شبابنا الأعزاء نهنئكم بمناسبة يومكم العالمي، و نعيد التأكيد بهذه المناسبة على دوركم المحوري في حاضر البلد ومستقبله. فأنتم بالنسبة لنا وسيلة و هدف كل تحول تنموي ناجح.

أدعوكم إلى أن تكونوا حاضرين في مختلف المجالات. وسنكون دائما إلى جانبكم لدعمكم ومواكبتكم باستمرار. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) August 12, 2023

” Mes fils, nos chers jeunes, nous vous remercions à l’occasion de votre journée mondiale et nous soulignons, à cette occasion, votre rôle axial dans le présent et l’avenir du pays. Vous êtes pour nous le moyen et l’objectif de toute transformation de développement réussie.

Je vous appelle à être présents dans les différents domaines et nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir et accompagner continuellement”.