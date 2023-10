Jérusalem-Est occupée – Adnan Bark, un esprit vif à 23 ans

Dans la vieille ville de Jérusalem, les soldats israéliens « font ce qu’ils veulent » avec les Palestiniens

Jérusalem-Est occupée – Adnan Bark, un jeune homme de 23 ans à l’esprit vif, longe les anciens murs de la vieille ville de Jérusalem, à la recherche d’un moyen de rentrer chez lui.

Il regarde l’une des sept portes gardées qui délimitent le site du patrimoine mondial de l’UNESCO à travers une paire de lunettes glissantes à monture sombre ; des groupes de combattants israéliens font les cent pas devant l’entrée voûtée, repoussant les gens pour les arrêter et les fouiller.

Il n’aime pas ce qu’il voit. Secouant la tête, il contourne le portail et emprunte une rue principale bordée d’étals de fruits et de vendeurs de nourriture de rue animés.

« Il s’agit de lire la pièce », a-t-il plaisanté.

Bark, comme beaucoup d’autres Palestiniens de la Vieille Ville, est habitué à être humilié lorsqu’il rentre chez lui dans la Vieille Ville par les combattants israéliens et la police au fil des années.

C’était jusqu’à la semaine précédente, lorsque le groupe palestinien Hamas s’est libéré de la bande de Gaza assiégée et a attaqué des communautés dans le sud d’Israël.

Depuis lors, dit Bark, les Palestiniens de la Vieille Ville ont été confrontés à des niveaux de harcèlement sans précédent.

Selon les Palestiniens de la vieille ville avec lesquels Al Jazeera s’est entretenu, ils sont désormais confrontés à de nouvelles tactiques d’interrogatoire aux points d’entrée, notamment des fouilles téléphoniques, un recours accru à la force physique et des insultes vulgaires.

Les groupes WhatsApp et Telegram peuplés de jeunes Palestiniens regorgent d’innombrables enregistrements secrets d’événements similaires, avec des clients donnant des conseils pour éviter d’accéder aux appareils personnels.

Une courte promenade autour des murs montre comment les hommes palestiniens sont constamment choisis et poussés contre les murs de calcaire de la vieille ville, les jambes écartées, jusqu’à ce qu’ils soient fouillés.

Hamza Afghani, un guide touristique palestinien de 27 ans originaire de la vieille ville, a déclaré avoir récemment été victime de harcèlement physique, suivi d’un déluge d’insultes dirigées contre des membres féminins de sa famille.

Dans le climat actuel du pays au sein des forces de sécurité, il partage qu’il y a une tolérance zéro pour toute défection qui le fait se sentir vulnérable.

« Avant, tu étais capable de répondre. Mais à ce stade, ils vous présenteront comme attaquant, sans aucune responsabilité, car il y a une condition exceptionnelle », a-t-il expliqué.

Les insultes, destinées principalement aux jeunes hommes, visent également à provoquer une réaction.

« Les combattants israéliens savent que pour nous, Palestiniens – dont la majorité sont musulmans – insulter les femmes est une ligne rouge, alors ils incitent nos perceptions à repousser », a-t-il précisé.

Sari, un chef de 24 ans qui travaille dans un restaurant de hamburgers moderne à Jérusalem-Est occupée, redoute désormais de retourner chaque soir chez lui, dans la vieille ville.

Les fouilles régulières étaient autrefois tolérables, mais au cours de la semaine dernière, dit-il, les activités de la police et des militants ont laissé les membres de sa famille profondément traumatisés.

Un cambriolage nocturne dans la maison familiale terrifie son père qui se cache dans leur maison, suppliant Sari de ne pas aller travailler.

« Soldats, ils partagent désormais ce qu’ils souhaitent ; ils crient, menacent votre famille, font ce qu’ils veulent », a-t-il partagé en se penchant vers la porte du restaurant pour allumer une cigarette.

Il fait une pause et tire une longue bouffée de sa cigarette. « Si vous dites quelque chose, vous allez directement à la police. »

L’épuisement se lit sur le visage de Sari ; un trajet qui aurait dû prendre quelques minutes remplit désormais sa journée de travail d’anxiété. « J’ai peur d’y aller maintenant », dit-il en désignant la rue. « J’ai juste peur de sortir à l’air libre. »

Politique de punition de groupe

Bark dit que les Palestiniens de Jérusalem subissent depuis longtemps le poids d’une « politique de punition collective » de la part des dirigeants israéliens lorsque les tensions éclatent en raison de sa signification allégorique.

Israël a occupé Jérusalem-Est à la fin de la guerre de 1967 contre la Syrie, l’Égypte et la Jordanie – depuis la capture de la moitié ouest lors de la guerre de 1948.

En 1980, Israël a approuvé la « Loi de Jérusalem », qui revendiquait la ville entière sous contrat comme « capitale d’Israël », ce qui signifiait que Jérusalem-Est était publiquement annexée, une décision rejetée par la communauté internationale.

« Le sentiment d’oppression parmi les Palestiniens vivant à Jérusalem est absolument épuisant », a déclaré Bark.

Vivre dans la petite ville antique d’OId en tant que Palestinien s’accompagne d’une tension secondaire qui, selon lui, se rapproche de la fébrilité à ce stade.

« Nous avons toujours eu peur physiquement et virtuellement, mais en ce moment, les militants nous poursuivent intensément. »

Source : Al Jazeera