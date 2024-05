Je ne fais pas confiance aux sondages, ni aux baromètres arabes ou non soient-ils IFOP ni

à ceux qui les sponsorisent. C’est trop beau pour être vrai ! Surtout lorsqu’il s’agit d’un « Baromètre arabe » qui offre

une béquille à une opposition habitée par les vieux démons de la discorde et des rivalités internes.

Les résultats d’une enquête publiée lundi par le réseau Arab Barometer tentent de convaincre que les Mauritaniens sont profondément divisés

sur la performance de l’actuel gouvernement dirigé par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal.

Résultats du Sondage

Les résultats de cette enquête montrent que 10 % des Mauritaniens se disent très satisfaits des actions

du gouvernement et 25 % se disent seulement satisfaits.

En revanche, la majorité des Mauritaniens sont insatisfaits du travail du gouvernement, avec 40 % se disant insatisfaits

et 23 % ne se disant pas satisfaits du tout.

Les résultats soulignent les défis potentiels auxquels est confronté le gouvernement mauritanien, note

le rapport d’enquête.

Cela nécessite un dialogue continu entre le gouvernement et les citoyens pour comprendre les besoins

des différents secteurs et les domaines à améliorer.

Une économie orientée vers l’émergence

Mais les enseignements tirés de la dernière crise sanitaire mondiale et du conflit en Ukraine ont incité

à construire une économie résiliente, orientée vers l’émergence.

Dans le cadre de la SCAPP, le gouvernement continue de mettre en œuvre des politiques économiques visant

à stimuler la reprise économique et à garantir une plus grande stabilité macroéconomique en optimisant

les dépenses dans les secteurs de la sécurité sociale et des infrastructures.

Dans le domaine des finances publiques, l’objectif de la réforme est de continuer à moderniser l’administration fiscale et à renforcer la gestion des finances publiques, notamment en améliorant la gestion budgétaire, en augmentant les recettes intérieures et en améliorant l’efficacité des dépenses publiques.Le gouvernement maintient une politique prudente de réduction de la dette visant à garantir la viabilité à long terme et à accroître la transparence dans la gestion de la dette.

Un environnement propice

De ce point de vue, il continue de créer un environnement propice au renforcement de la gouvernance, à encourager les investissements privés, à libérer les initiatives et à exploiter le potentiel économique du pays.

Il continue de soutenir et d’aider les initiatives privées pour réaliser des projets de partenariat public-privé dans des secteurs-clés tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie, les infrastructures et l’énergie.

Elle tire pleinement parti des secteurs en croissance des services, des mines, du pétrole et du gaz, de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et du tourisme et met tout en œuvre pour atteindre l’objectif d’un développement équilibré de nos territoires et de nos villes, tout en renouvelant et augmenter leur productivité et offrir aux populations des services urbains de qualité et des options de logement décentes. Par Allah, cessez de « baromètrer » n’importe comment !

Ahmed Ould Bettar