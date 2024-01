Italie-Éthiopie : Meloni reçoit le Premier ministre Abiy Ahmed Ali

Rome, le 30 janvier. Une réunion bilatérale entre le Premier ministre Giorgia Meloni et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali est en cours au Palazzo Chigi. Elle porte sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales. Les deux parties témoignent de leurs engagements continus de renforcer la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre rencontrera ensuite le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et d’autres dirigeants africains.