Israël frappe la bande de Gaza, rejetant les appels au cessez-le-feu

Israël a coupé toutes les télécommunications pour les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza alors qu’il envoie des chars dans l’enclave palestinienne et intensifie ses bombardements aériens, terrestres et maritimes.

Par The Associated Press, 28 octobre 2023, 02 h 44. Donald Trump a attaqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l’offensive du Hamas et a qualifié le groupe risqué du Hezbollah de « plutôt intelligent ». » Trump, le favori, s’est qualifié de « meilleur ami qu’Israël ait jamais eu ».

JERUSALEM — Le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, Yehieh Sinwar, a déclaré que les groupes armés palestiniens étaient prêts à libérer des otages israéliens en échange de combattants palestiniens dans les prisons israéliennes.

« Nous sommes prêts de toute urgence à conclure un accord d’échange qui inclut la libération de tous les pandis des pandis du malfaiteur occupant sioniste en échange de la libération de tous les pandis détenus par la résistance », a-t-il déclaré dans des propos publiés samedi soir. sur les groupes médiatiques du Hamas.

Le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a qualifié cette offre d’« oppression psychologique » et a déclaré qu’Israël travaillait sur un certain nombre de canaux pour libérer les otages.

JERUSALEM — L’armée israélienne a déclaré samedi que ses avions de guerre avaient touché 150 cibles souterraines.du Hamas dans le nord de Gaza, notamment des tunnels, des champs de bataille et d’autres infrastructures. Mais le vaste labyrinthe de tunnels construits par le Hamas s’étendrait sur des centaines de kilomètres, cachant des combattants, des munitions de roquettes et, à ce stade, plus de 200 otages israéliens.

Le dégagement et la démolition de ces tunnels sont essentiels à la destruction du Hamas. Mais l’armée israélienne pourrait être considérablement désavantagée dans la clandestinité. Les experts en guerre urbaine affirment que les militants peuvent se cacher dans des millions d’endroits, choisissant quand et où tendre une embuscade à leurs ennemis.

L’ancien combattant israélien Ariel Bernstein a décrit les combats urbains dans le nord de Gaza comme une combinaison d’embuscades, de pièges, de cachettes et de tireurs d’élite dans des tunnels si désorientants que c’était comme combattre des fantômes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la guerre contre le Hamas serait « longue et compliquée », la qualifiant de bataille du bien contre le mal et de bataille pour l’existence d’Israël.

Netanyahu a déclaré à la nation lors d’une conférence de presse télévisée samedi soir qu’Israël avait ouvert une « nouvelle phase » dans la guerre – en envoyant des forces terrestres à Gaza et en élargissant ses offensives terrestres, aériennes et maritimes. Il a déclaré que ces actions ne feraient que s’intensifier à mesure qu’Israël se prépare à une invasion terrestre à grande échelle.

L’objectif, a-t-il dit, est l’élimination totale du Hamas.

« Nous avons toujours dit : ‘Plus jamais ça' », a-t-il partagé. » ‘Plus jamais ça’ en est à ce stade. »

Une milice palestinienne à Gaza a déclaré avoir tiré un barrage de roquettes samedi soir sur Tel Aviv, Ashkelon et Ashdod, dans le sud d’Israël. Les roquettes lancées par les Brigades al-Quds, la branche militaire du Jihad islamique palestinien, étaient les dernières d’une série d’offensives à la roquette contre Israël samedi.

Les forces israéliennes ont poursuivi leurs bombardements incessants. Une frappe aérienne israélienne samedi après-midi a endommagé l’hôpital indonésien de Beit Lahiya, selon le journaliste indépendant Anas al-Sharif, l’un des rares publicistes de Gaza à pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Il a montré des images du toit endommagé de l’hôpital.

Les frappes israéliennes ont coupé l’accès aux télécommunications et à Internet pour 2,3 millions de personnes à Gaza, coupant les véhicules d’urgence et les groupes humanitaires et permettant à Israël de contrôler les stocks dans la nouvelle étape de la lutte.

Plus tôt samedi, des vidéos israéliennes montraient des colonnes de véhicules blindés se déplaçant progressivement vers Gaza, première preuve visuelle de la présence de troupes terrestres.

PARIS — La police a bouclé des centaines de personnes qui manifestaient samedi contre la manifestation pro-palestinienne dans le centre de Paris. La police a tenté de contrôler le rassemblement, mais a utilisé des gaz lacrymogènes lorsque les tensions ont augmenté suite à la tentative d’un groupe séparatiste de défiler.

Le collectif de protestation, connu sous le nom d’Urgence Palestine, a appelé à un cessez-le-feu dans la guerre de plus en plus intense entre Israël et le Hamas. D’autres manifestations pro-palestiniennes ont été organisées à Marseille et à Strasbourg dans l’est.

Des manifestations ont également eu lieu samedi en Turquie, à Londres, en Indonésie, au Pakistan, en Italie, en Norvège, en Suisse et à New York, où des manifestants ont traversé le pont de Brooklyn un jour après avoir braqué la gare Grand Central, nombre d’entre eux portant des T-shirts noirs sur lesquels était écrit » Les Juifs partagent la fin de l’incendie en ce moment » et « Pas en notre nom ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lors d’une manifestation de centaines de milliers de personnes que les nations occidentales étaient à blâmer et qu’« Israël, nous vous déclarerons criminel de guerre devant le monde. »

JERUSALEM — Alors que les frappes aériennes israéliennes et l’intensification de l’offensive terrestre pilonnaient le nord de Gaza samedi, un représentant des familles des otages détenus par le Hamas a déclaré au Premier ministre Benjamin Netanyahu qu’ils organisaient un échange d’otages.

« En ce qui concerne les familles, un accord visant à renvoyer d’urgence les membres de nos familles dans les limites du ‘tous pour tous’ est réalisable et il bénéficiera d’un soutien national écrasant », a déclaré MeIrav Gonen, représentant du pays. Sa fille RoMi fait partie des otages.

Le gouvernement israélien n’a pas encore commenté l’offre du Hamas de libérer tous les otages en échange de la libération par Israël de tous les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Il n’est pas clair si le Premier ministre Benjamin Netanyahu a discuté de la possibilité de remplacer les otages lors de la réunion avec leurs familles, ou s’il a fait preuve d’un projet militaire ou diplomatique pour réaliser la libération des otages.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle serait en mesure de poursuivre ses opérations dévastatrices à Gaza jusqu’à ce qu’elle libère les otages, et a rejeté l’option d’un accord de cessez-le-feu recommandé par le Hamas en échange de leur libération. Le porte-parole du contre-amiral Daniel Hagari a déclaré samedi qu’en proposant un cessez-le-feu, le Hamas s’était livré à une « exploitation cynique » de la panique de ses familles.

TEL AVIV, Israël — Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait déclaré aux représentants des familles des otages qu’Israël épuiserait toutes les options pour les renvoyer chez eux.

L’armée israélienne affirme que les combattants du Hamas ont kidnappé plus de 200 personnes le 7 octobre et les ont emmenées dans un réseau de tunnels dans la bande de Gaza, densément peuplée. Dans la nuit de vendredi et samedi, des avions militaires israéliens ont bombardé des tunnels et des bunkers souterrains du Hamas avec des dizaines de frappes, augmentant la panique des proches des otages face à la mort de leurs proches.

Netanyahu et son épouse Sara ont déclaré aux familles de Tel Aviv que libérer les personnes enlevées était l’une des tâches de la guerre et que plus la pression était forte, plus grande était la possibilité de les rapatrier chez eux.

Des centaines de membres de leurs familles ont manifesté samedi à Tel Aviv, exprimant leur inquiétude quant à la cruauté des chefs militaires envers la vie des otages. « Les familles se sentent ainsi, comme si elles étaient laissées pour compte et que personne ne se soucie vraiment d’elles », a déclaré Mickey Haimowitz, un ancien représentant de l’État.

LE CAIRE — Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu philanthropique urgent à Gaza, à la libération absolue des otages et à l’acheminement d’une aide philanthropique aux 2,3 millions de personnes en jeu.

« Cette situation doit être inversée », a-t-il déclaré samedi dans un discours à l’issue de sa rencontre à Doha avec le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. « C’est le moment de vérité. Chacun doit prendre ses responsabilités. L’histoire nous jugera tous. »

Il a averti qu’une escalade continue, y compris les bombardements israéliens incessants et la rupture des liens, aurait des effets dévastateurs et saperait « les objectifs philanthropiques déclarés ». »

LE CAIRE — Le ministère des Affaires étrangères d’Oman déclare que le siège et le bombardement de Gaza par Israël constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Le ministère omanais a déclaré dans un communiqué qu’une invasion terrestre israélienne à grande échelle de Gaza aurait « des conséquences considérablement préjudiciables pour la région et le monde, ainsi que sur les perspectives de parvenir à la paix et à la stabilité ».

Oman est depuis longtemps un médiateur clé entre l’Iran et l’Occident lorsque les tensions régionales éclatent.

Le ministère a appelé la communauté internationale à intervenir de toute urgence afin de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et de forcer l’acheminement de l’aide philanthropique à Gaza.

BEYROUTH — Un haut responsable du Hamas a déclaré samedi qu’en rompant de multiples liens, Israël vise à empêcher la « vérité » sur ce qui se passe dans la bande de Gaza d’atteindre le monde.

S’adressant aux journalistes à Beyrouth, Ghazi Hamad a déclaré qu’Israël avait fait des « affirmations et des mensonges sans fondement » sur les combattants du Hamas se cachant dans les tunnels sous l’hôpital al-Shifa de Gaza « afin de justifier le fait de cibler l’hôpital ». »

Il a partagé qu’Israël a forcé les Palestiniens à partir vers le sud avec des projets visant à les amener à s’installer en Égypte.

« Nous rejetons explicitement cela et partageons le fait que nos Palestiniens resteront sur leur terre », a déclaré Hamad.

Mais il a appelé la communauté internationale à permettre à l’aide philanthropique d’arriver à Gaza depuis l’Egypte, notamment les installations sanitaires et le carburant.

Pendant ce temps, la branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, a déclaré samedi après-midi qu’elle avait tiré un barrage de roquettes contre Dimona, une ville du sud d’Israël, à la limite du désert du Néguev.

JERUSALEM — L’armée israélienne a déclaré qu’elle frappait les infrastructures militaires du Hezbollah au Liban après que « plusieurs tirs de roquettes antichar et de mortier depuis le territoire libanais vers Israël aient été détectés », y compris des postes militaires israéliens le long de la frontière israélo-libanaise.

Les services de renseignement libanais ont déclaré qu’un obus tiré par les troupes israéliennes avait touché le mur entourant le quartier général d’une force de maintien de la paix des Nations Unies dans la ville côtière libanaise de Nakura.

Andrea Tenenti, représentant de la force de maintien de la paix des Nations Unies connue sous le nom de FINUL, a confirmé que le projectile n’a causé que quelques dégâts et qu’il n’y a eu aucun blessé.

On craint que la guerre entre Israël et le Hamas ne s’étende au Liban et au nord d’Israël si le Hezbollah décide de se joindre au conflit.

BEYROUTH — Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 377 personnes avaient été tuées depuis qu’Israël a étendu son offensive terrestre massive vendredi soir.

Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Kedra, a déclaré samedi aux journalistes qu’Israël avait « complètement paralysé » le réseau de santé à Gaza en fermant les services Internet et cellulaires.

« Israël transforme Gaza en un brasier », a déclaré al-Kedra, ajoutant que le bombardement était le plus intense depuis l’incursion meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël il y a trois semaines.

Al-Kedra a déclaré que les 377 personnes tuées la veille portent le nombre total de morts à Gaza à 7 703, dont 3 195 enfants et 1 863 femmes.

Il a appelé la population de Gaza à donner son sang, a exigé que le Comité international de la Croix-Rouge fournisse tous les groupes sanguins et a insisté sur l’ouverture du poste frontière de Rafah avec l’Égypte pour permettre l’entrée de fournitures médicales et de carburant et l’évacuation. de personnes grièvement blessées.

