Israël frappe Gaza, la Syrie et la Cisjordanie...

Des avions militaires israéliens ont frappé des cibles à Gaza dans la nuit, ainsi que deux aéroports de la Syrie voisine, selon les médias d’État syriens.

Par NAJIB JOBAIN Associated Press, SAMY MAGDY Associated Press et JOSEPH KRAUSS Associated Press 22 octobre 2023, 02h48 La Syrie et une mosquée en Cisjordanie occupée auraient été utilisées par des extrémistes alors que la guerre de deux semaines avec le Hamas menaçait de s’intensifier dans un conflit plus large.

Israël a échangé des tirs avec le groupe militant libanais Hezbollah presque tous les jours depuis le début de la guerre, et les tensions se sont accrues en Cisjordanie occupée par Israël, où les forces israéliennes ont combattu des militants dans des camps de réfugiés et ont mené deux frappes aériennes ces derniers jours.

Depuis des jours, Israël semble sur le point de lancer une attaque terrestre sur Gaza dans le cadre de sa réponse à l’offensive meurtrière du Hamas du 7 octobre. Des chars et des dizaines de milliers de combattants se sont massés à la frontière, et les dirigeants israéliens ont évoqué une étape incertaine des interventions.

Mais l’armée admet qu’il y a actuellement des centaines de milliers de civils palestiniens dans le nord de Gaza malgré l’ordre d’évacuation, ce qui compliquerait toute invasion terrestre. Et le risque d’un défi plus large

une guerre avec les groupes affiliés au Hamas au Liban et en Syrie pourrait également les faire réfléchir à deux fois.

Samedi, 20 camions humanitaires ont été autorisés à entrer à Gaza depuis l’Égypte par le poste frontière de Rafah, la première fois que quelque chose entre sur le territoire depuis qu’Israël a imposé un blocus total il y a deux semaines.

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que c’était trop peu pour faire face à une récession philanthropique croissante à Gaza, où la moitié des 2,3 millions d’habitants du territoire ont fui leurs foyers. Les hôpitaux, regorgeant de patients et de personnes déplacées, connaissent une pénurie de fournitures médicales et de carburant pour les générateurs, obligeant les médecins à effectuer des interventions avec des aiguilles à coudre, en utilisant du vinaigre de cuisine comme désinfectant et sans anesthésie.

Les Palestiniens hébergés dans les écoles et les camps de tentes gérés par les Nations Unies souffrent de pénuries alimentaires et boivent de l’eau sale. La seule centrale électrique du territoire a cessé de fonctionner il y a plus d’une semaine, provoquant des coupures de courant sur tout le territoire et paralysant les systèmes d’eau et d’égouts. L’agence humanitaire des Nations Unies a déclaré que les cas de varicelle, de gale et de diarrhée augmentent en raison du manque d’eau potable.

Le ministère de l’Intérieur de Gaza, dirigé par le Hamas, a annoncé de lourdes frappes aériennes israéliennes sur le territoire dans la nuit de dimanche, y compris dans les régions du sud où Israël a demandé aux Palestiniens de chercher refuge. Le ministère a indiqué que parmi les objets touchés figuraient des maisons et un café dans la partie sud, où des dizaines de citoyens cherchaient refuge.

L’armée israélienne a annoncé qu’elle frappait des membres et des agents du Hamas, mais qu’elle ne ciblait pas les civils. Les militants palestiniens ont poursuivi leurs offensives quotidiennes à la roquette, le Hamas affirmant avoir attaqué Tel Aviv tôt dimanche.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué son cabinet samedi soir pour discuter de la prochaine invasion terrestre, ont rapporté les médias israéliens. Un porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré qu’Israël avait l’intention d’intensifier ses frappes aériennes à partir de samedi en prévision des « étapes à venir de la guerre ».

Israël s’est engagé à écraser le Hamas, mais a donné peu de détails sur ce qu’il prévoit pour Gaza en cas de succès. Ifat Shasha-Biton, un ministre, a déclaré à la Treizième chaîne de télévision qu’il y avait un consensus écrasant au sein du gouvernement sur la nécessité d’établir une « zone tampon » à Gaza pour éloigner les Palestiniens de la frontière.

Une invasion terrestre israélienne finirait par entraîner une tragique escalade du nombre de victimes des deux côtés. En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées pendant la guerre – pour la plupart des civils tués lors de l’offensive initiale du Hamas. Au moins 210 personnes ont été arrêtées et ramenées à Gaza, dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Deux Américains ont été libérés vendredi dans le cadre de ce que le Hamas a qualifié de geste philanthropique.

Plus de 4 300 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Cela inclut les victimes controversées de la détonation à l’hôpital.

Les médias d’État syriens avaient alors rapporté que les frappes aériennes israéliennes visaient les aéroports internationaux de la capitale Damas et de la ville d’Alep, dans le nord du pays. Il a déclaré que les frappes avaient tué une personne et endommagé les pistes, les rendant inutilisables.

Israël a mené plusieurs frappes en Syrie, notamment sur des aérodromes, depuis le début de la guerre. Israël reconnaît rarement seul ces frappes, mais affirme qu’il s’efforce d’empêcher le Hezbollah et d’autres groupes militants de fournir des armes à son patron l’Iran, qui soutient également le Hamas.

Au Liban, le Hezbollah a déclaré que six de ses combattants avaient été tués samedi, et le chef adjoint du groupe, Cheikh Naim Qassem, a averti qu’Israël paierait un lourd tribut s’il lançait une attaque terrestre dans la bande de Gaza. Israël affirme qu’il continuera à répondre aux tirs de roquettes en provenance du Liban.

En Cisjordanie occupée, des dizaines de Palestiniens ont été tués lors d’affrontements avec les troupes israéliennes, d’arrestations et de raids de colons juifs. Les forces israéliennes ont fermé les points de passage sur le territoire et les points de contrôle entre les villes, restrictions qui, selon elles, visent à empêcher les offensives.

L’Autorité palestinienne, reconnue internationalement, gère des éléments de la Cisjordanie et coopère avec Israël en matière de sécurité, mais elle est extrêmement méconnue et a été la cible de violents rassemblements palestiniens.

Les forces israéliennes ont tué au moins cinq personnes dimanche matin en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé. Deux personnes ont été tuées lors d’une frappe aérienne contre une mosquée de la ville de Jénine, qui a été le théâtre de violents échanges de tirs entre militants palestiniens et troupes israéliennes au cours de l’année écoulée.

L’armée israélienne a déclaré que l’enceinte de la mosquée appartenait aux combattants du Hamas et du Jihad islamique, qui avaient lancé plusieurs offensives ces derniers mois et en prévoyaient une autre. en Cisjordanie, 90 Palestiniens depuis l’explosion de la guerre le 7 octobre, selon le ministère de la Santé. La plupart semblent avoir été tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes ou de rassemblements violents.

Treize Palestiniens, dont cinq mineurs, et un membre de la police paramilitaire des frontières israélienne ont été tués la semaine précédente lors de combats dans un camp de réfugiés de la ville de Tulkarem, en Cisjordanie, sur lequel Israël a également lancé une frappe aérienne.

À Gaza, l’armée israélienne a déclaré que la situation philanthropique était « sous surveillance » parce que les responsables philanthropiques ont appelé à l’ouverture d’un stand d’aide ouvert 24 heures sur 24.

L’agence humanitaire des Nations Unies, connue sous le nom d’OCHA, a déclaré avoir rapporté que l’entrée de samedi transportait environ 4 pour cent des importations quotidiennes moyennes avant la guerre et « une infime fraction de ce qui est dû après 13 jours de blocus total ». 100 camions par jour sont nécessaires. D’énormes quantités d’aide ont été rassemblées du côté égyptien du point de contrôle frontalier, mais on ne sait pas quand d’autres pourraient arriver.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis, qui ont travaillé avec d’autres médiateurs pour négocier un accord sur Rafah, « restent occupés à garantir que les civils de Gaza continuent d’avoir accès à la nourriture, à l’eau, aux soins médicaux et à toute autre assistance, sans s’écarter du Hamas ». »

Dans un communiqué, il a déclaré que les États-Unis d’Amérique s’efforceraient de maintenir Rafah ouverte et de permettre aux résidents des États-Unis d’Amérique de quitter Gaza. Mais des centaines de détenteurs de passeports inconnus qui s’étaient rassemblés samedi au poste de contrôle n’ont pas pu repartir après l’entrée du convoi humanitaire.

La citoyenne américaine Dina al Khatib a déclaré qu’elle et sa famille voulaient désespérément sortir. « Ce n’est pas comme les guerres précédentes », a-t-elle expliqué. « Il n’y a ni électricité, ni eau, ni internet, rien. »

Magdi du Caire et Kraus de Jérusalem. Les journalistes d’Associated Press Amy Teibel à Jérusalem et Bassem Mroue à Beyrouth ont contribué à ce rapport.

Source : abcnews.go.com