Israël a tenu des pourparlers secrets avec des responsables mauritaniens aux Émirats arabes unis (Rapport libanais)

Un ancien responsable du Mossad, actuellement envoyé spécial de Netanyahu, aurait rencontré un conseiller du chef des renseignements mauritaniens.

Une délégation conduite par un envoyé spécial du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (PMO) a rencontré des responsables mauritaniens aux Émirats arabes unis (EAU), selon le journal basé au Liban. Al-Khanadeq.

Le site Internet pro-iranien affirme que David Meidan, un ancien responsable du Mossad qui travaille actuellement au sein du PMO, a rencontré un conseiller du chef du renseignement mauritanien.

Selon le rapport anti-israélien, la réunion a eu lieu à la résidence officielle du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed, et nulle part ailleurs, afin de maintenir un déni plausible que la réunion secrète ait jamais eu lieu.

En outre, la réunion a été organisée par Muhammad Dahlan, un ancien haut responsable du Fatah qui a quitté la bande de Gaza pour s’installer à Abu Dhabi.

Ces derniers mois, les médias arabes ont rendu compte des efforts de normalisation avec la Mauritanie, la Somalie, le Niger et l’Indonésie, ainsi qu’avec plusieurs autres pays, lors de réunions ouvertes ou secrètes, et généralement avec l’aide et la participation des États-Unis.

Les médias pro-iraniens ont tenté de semer le mécontentement parmi leurs lecteurs à propos des accords d’Abraham et de leurs efforts de normalisation avec les pays arabes de la région. Il convient toutefois de noter que la Mauritanie entretenait déjà des relations avec Israël.

Ce pays d’Afrique du Nord a reconnu Israël en 1999, ce qui en fait le troisième pays arabe, après l’Égypte et la Jordanie, à le faire. Une décennie plus tard, les relations ont été gelées en 2009, suite à « l’Opération Plomb Durci » dans la bande de Gaza. Et en 2010, les relations ont été complètement rompues.

