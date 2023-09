Irak. Trois morts et seize blessés dans des manifestations à Kirkouk

Trois personnes ont été tuées et seize autres blessées lors de manifestations dans la ville de Kirkouk, en Irak, ce samedi 2 septembre 2023. Depuis plusieurs jours des tensions opposent manifestants kurdes, d’un côté, et protestataires turkmènes et arabes de l’autre.

Des manifestations opposant, d’un côté, des habitants kurdes, et, de l’autre, des protestataires turkmènes et arabes ont fait trois morts et au moins seize blessés ce samedi 2 septembre 2023 dans la ville de Kirkouk, en Irak.

Les trois personnes décédées sont Kurdes. Deux d’entre eux ont été touchés par balle à la poitrine et le troisième à la tête, a déclaré à l’AFP le directeur des autorités médicales de Kirkouk, Ziad Khalaf. Un homme était âgé de 21 ans et les deux autres de 37 ans.

Un civil tué et douze blessés selon le dernier bilan

Les seize blessés auraient, eux, été touchés par « des tirs, des jets de pierre ou du verre », a ajouté Ziad Khalaf, confirmant qu’un membre des forces de l’ordre a été touché.

Déployées pour faire tampon entre les deux camps, les forces de l’ordre ont effectué des tirs de sommation pour contraindre les manifestants kurdes à se disperser. Des véhicules ont été incendiés sur une grande avenue, selon un correspondant de l’AFP.

Un couvre feu instauré

Samedi soir, le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani a réclamé « la formation d’une commission d’enquête pour élucider les circonstances dans lesquelles un citoyen a été tué ».

Dans un communiqué, il s’est engagé « à faire rendre des comptes à tous ceux qui auront été responsables de manquements et qui s’avèreront coupables de ces évènements ».

Le Premier ministre a également ordonné samedi soir « l’instauration d’un couvre-feu à Kirkouk et l’organisation de vastes opérations sécuritaires pour ratisser les zones secouées par des émeutes ».

Kirkouk, zone de tension

Depuis près d’une semaine, les tensions couvent à Kirkouk, ville que se disputent historiquement le pouvoir fédéral de Bagdad et les autorités de la région autonome du Kurdistan d’Irak, dans le nord.

Lundi, des protestataires des communautés arabe et turkmène ont instauré un sit-in près du quartier général des forces de sécurité irakiennes dans la province de Kirkouk, après des informations selon lesquelles le Premier ministre irakien avait ordonné aux forces de l’ordre de remettre ce site au Parti démocratique du Kurdistan (PDK), qui l’occupait autrefois.

Samedi, des manifestants kurdes se sont mobilisés à leur tour en fin d’après-midi et ont tenté de rallier le QG, d’après le correspondant de l’AFP.

En soirée, le sit-in organisé par les Arabes et les Turkmènes se poursuivait devant le QG, tandis que dans un autre secteur de la ville les manifestants kurdes étaient toujours mobilisés. Le chef de la police locale, le général Kawa Gharib, tentait de les apaiser.

