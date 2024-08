Investiture pour le second mandat du Président Ghazwani : Pourquoi l’absence du monde arabe ?

Le président Mohammed Ghazwani a prêté serment dans la journée en vue de son second mandat. L’ambiance et le décor étaient sobres contrairement à l’événement qui devrait drainer beaucoup plus de présidents africains et arabes… Mais hélas ! En effet, vu la position de la Mauritanie en tant que pays Tampon entre l’Afrique noire et le Maghreb d’une part et son mandant en cours en tant que présidente de l’union africaine, il incombe à tout le monde de se questionner de l’absence du roi du Maroc, des Présidents algérien, tunisien, égyptien et des émirs du Moyen-Orient à cette investiture ? Mais aussi de l’absence remarquable des présidents des grandes diplomaties de l’Afrique subsaharienne telles : Nigeria, Ghana , Côte d’Ivoire…..? Selon l’honorable député Mohamed Lemine Sidi Maouloud qui s’est indigné par rapport à cet état de fait et a indexé notre diplomatie :L’honorable député Mohamed Lemine Sidi Maouloud pointe du doigt notre diplomatie :

« Seuls six présidents ont assisté à l’investiture, malgré l’amplification et le tapage, et ils disent que notre diplomatie est un succès !!

N’eut été notre ancrage africain, aucun président ne nous aurait rendu visite aujourd’hui. ». Mais en réalité , seuls quatre présidents ont répondu. L’absence des dirigeants arabes et des grandes diplomaties africaines pend sur toutes les lèvres … N’y a-t-il pas lieu pour la Mauritanie de revoir sa diplomatie et de se recorriger aux fins de peser lourd sur la scène africaine et mondiale ?

Pour Rapideinfo Yahya Niane