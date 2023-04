Interview avec M. DJIBRIL BA, candidat du parti Ravah – Municipalité de Nouadhibou

Les élections en perspective et la campagne qui pointent à l’horizon montrent la faiblesse du point de vue d’offres programmatiques des candidats pour espérer briguer les suffrages de nos concitoyens.

Un des prétendants, natif de Bababé, candidat investi à la municipalité de Nouadhibou sous les couleurs du parti de la majorité présidentielle RAVAH s’est singularisé. Djibril BA, enseignant, chercheur, expert dans le montage de projets de développement, ayant acquis une solide formation et des expériences diverses concourt aux suffrages des populations de la capitale économique.

Dans cet entretien exclusif, Djibril BA revient sur son parcours, sa trajectoire, son offre politique et sa ferme détermination à remporter les élections au soir du 13 mai 2023.

Entretien.

Bonjour M. BA, pouvez, vous vous présenter à nos lecteurs et nous dires quelles sont les raisons intrinsèques de votre candidature pour briguer les suffrages des populations de Nouadhibou lors de ces prochaines élections de mai 2023 ?

Je voudrais avant tout d’abord que vous me permettiez de vous remercier en m’offrant cette belle tribune pour parler avec vous sur des questions d’intérêt national en général et communal en particulier. Je suis natif de Bababé, plus précisément dans le village de Thioubalel, où j’ai fait mes premiers pas à l’école fondamentale du même nom. Mais l’essentiel de ma vie professionnelle, je l’ai passée à Nouadhibou où très tôt, j’ai tissé des liens solides aussi bien professionnelles que politiques avec toutes les générations et toutes les ethnies. Ma relation avec la ville de Nouadhibou est quasi sacerdotale puisqu’elle repose sur des défis majeurs à relever avec celles et ceux qui partagent le même idéal que moi, j’allais dire le même destin commun.

J’ai dans mes différentes activités, réussi avec des bonnes volontés, dans un environnement hostile, à aider à la réalisation de plusieurs de projet de société. Après un apprentissage politique au sein de grands partis politiques, j’ai créé un mouvement politique qui s’appelle Mouvement pour l’Ancrage de la Démocratie (MAD) et qui se voulait à équidistance des partis politiques. Je suis également activiste de la société civile nationale et internationale. Des jeunes et des femmes, des organisations formalisées ou pas, des associations d’envergure ont toujours fait le recours à mes services pour soit requérir et bénéficier de mes conseils, soit pour un appui technique ou encore leur fournir des orientations stratégiques relevant de mes compétences. J’ai également aidé et conseillé des générations de jeunes à l’apprentissage des métiers, étant moi-même professeur à l’école d’enseignement technique et formation professionnelle communément appelée Centre Mamadou Touré. C’est justement pour ces services rendus et pour bien d’autres raisons que des gens qui font confiance à ma modeste personne m’ont demandé de me présenter à l’élection municipale de Nouadhibou. Ma conviction est que les collectivités locales sont mal gérées et que les citoyens ne se reconnaissent pas dans les programmes d’ailleurs mal exécutés des différents maires qui se sont succédé à la commune. Quand je voyage dans la sous-région, j’ai toujours un pincement de cœur au regard du retard que nous accusons dans la gestion de la chose publique. Convaincu que seule une alternance et un renouvellement de la classe politique peut faire bouger les lignes, j’ai décidé de mener le combat citoyen pour servir mes concitoyens en me positionnant comme candidat du parti RAVAH qui m’a fait l’honneur de me porter à sa tête de liste. Qu’il en soit remercié !

Que vous inspire cette précampagne et cette campagne en vue en ta qualité de candidat sous les couleurs du parti RAVAH ?

Vous avez raison en pointant du doigt la faiblesse d’offres du point de vue programmatique de beaucoup de candidats qui n’ont pas de vision ou d’orientation clairement affichées. Le problème est à résoudre en amont. Les quelques maigres propositions connues jusque-là démontrent à suffisance que les principaux protagonistes n’ont pas fait l’effort d’un diagnostic objectif de ce que vivent nos populations en termes de difficultés portant sur les services minimums de base. Il s’y ajoute une méconnaissance de la gestion des collectivités locales. D’aucuns mettent la charrue avant les bœufs, ce qui dénote le manque de compétences et l’absence de dose d’humanisme dans leurs actions. Moi, je suis le mieux placé pour comprendre la souffrance des populations. Le travail de proximité que je mène avec des amis depuis des années compte en ma faveur. Quand je parle aux populations d’inégalités sociales criantes, quand je leur parle d’injustices, quand je leur parle de leur condition qui n’a pas changé depuis que des politiciens leur promettent monts et merveilles, elles m’écoutent parce que je touche du doigt les questions qui fâchent. Un dicton poular dit que ‘’l’aveugle qui recouvre la vue sait mieux que quiconque l’importance des yeux’’. Nous avons un programme à proposer aux populations pour un changement radical dans la manière de gouverner et dans la gestion des collectivités. Le parti RAVAH et moi-même sommes plus que jamais déterminés à relever le défi en créant une alternance dans tous les sens du mot.

Justement Monsieur BA, vous parlez de la faiblesse d’offres politiques des candidats. Qu’est-ce que vous avez comme propositions concrètes à la veille de ces joutes électorales ?

Merci pour cette question qui me parait fondamentale et qui porte sur ma vision, mon orientation en un mot mon programme pour la ville de Nouadhibou pour laquelle j’ai de grandes ambitions pour les 5 ans à venir.

Je disais tantôt, dans mon propos préliminaire qu’un bon programme a d’abord le souci d’un bon diagnostic sous-tendu par une réalité objective des problèmes positionnés et des solutions à trouver par le biais de personnes ayant de l’expertise et de l’expérience. Ce vaste chantier a été bien étudié par ma direction de campagne et par moi-même pour en définir un cadre d’orientation stratégique sanctionné par un document cadre qui fixe les rôles et les responsabilités dans la gestion de la cité et englobant pratiquement tous les secteurs devant relever de la gestion communale.

Ce sont là les axes transversaux de mon programme qui se déclinent ainsi qu’il suit :

Vie culturelle

Développer l’action culturelle dans le domaine musical, artistique, pictural, sculptural, vestimentaire, culinaire pour permettre le brassage culturel

Créer une cohérence culturelle avec les différents acteurs

Programmer des spectacles et activités pour les jeunes filles et jeunes garçons

Equiper les maisons des jeunes

Créer une médiathèque moderne pour les jeunes

Susciter des compétitions pour les musiques urbaines (Rap, Slam etc) et les musiques traditionnelles (Medha, Lelle etc)

Pole solidarité

Renforcer et équiper la direction sociale de la Commune :

Communiquer sur les aides existantes pour les personnes fragiles ou handicapées

Sensibiliser les habitants aux maladies liées à l’âge par des conférences-débats et les informer sur les aides allouées pour l’aménagement de l’habitat

Proposer des moments festifs dédiés aux personnes démunies et du 3ème âge pendant les périodes de ramadan

Réaliser, dès le début du mandat, une analyse des besoins sociaux afin de mieux identifier les personnes en rupture de lien social et leur proposer des temps d’écoute et d’échange dans les quartiers

Mettre en place une cellule gratuite pour le montage de projets, la recherche de financements pour les femmes et les jeunes

Mettre en place un fonds destinées aux personnes vivant sous dialyse et aux personnes indigentes

Réhabiliter les morgues et les cimetières

Sport

Le sport est un outil éducatif de solidarité et de citoyenneté. Qu’il soit pratiqué en tant que loisir ou en compétition, le sport est également source de bien-être et de convivialité :

Instituer un tournoi communal en foot ball, baskett ball, pétanque, tirs à la cible, course de chevaux et de chameaux

Encourager le sport chez les jeunes filles

Financer et accompagner le Marathon de Nouadhibou

Enfance, jeunesse et vie associative

Accompagner les enfants dès leur jeune âge et les jeunes vers l’autonomie et soutenir la vie associative, véritable lien social :

Développer les crèches et jardins d’enfants

Diversifier les activités et améliorer les conditions d’accueil des Centres de Loisirs

Proposer aux structures scolaires des colonies de vacances

Aider les jeunes à la structuration en les accompagnant et en leur organisant les formations

Soutenir les projets d’école ainsi qu’à accompagner les associations de parents d’élèves

Développer les équipements numériques dans les écoles primaires selon les préconisations de l’Education Nationale

Restructurer les aires de jeux sur les écoles et les espaces communaux

Encourager et soutenir la vie associative sur notre commune

Réhabiliter le « Forum de la société civile »

Finances – Fiscalité

Une gestion équilibrée permet d’assurer les services sociaux aux habitants et le financement des projets.

Nous nous engageons à :

Préserver notre capacité d’autofinancement tout en recherchant des financements extérieurs

Communiquer sur les finances de la commune dans une transparence totale

Publier un bilan annuel de la gestion communale

Réaliser notre programme sans augmenter les impôts communaux

Santé

Garantir l’accès aux soins pour tous

Sensibiliser les habitants de toutes les générations à leur santé en proposant des actions de prévention et d’information

Faire venir tous les deux mois des équipes de médecins pluridisciplinaires pour des consultations et des soins gratuits

Sensibiliser les habitants sur la vaccination des enfants

Sensibiliser les habitants sur la santé reproductive des femmes

Communication

Informer et communiquer : un enjeu majeur pour favoriser nos échanges

Vous informer sur notre vie communale (manifestations, programmation culturelle, animations jeunesse, actualités des associations, etc.)

Organiser des réunions publiques de quartiers pour échanger, favoriser les débats et rendre compte des actions de la commune

Partager le plan de développement communal

Poursuivre la diversification de tous nos outils d’information et de communication sur les supports traditionnels et numériques

Faire la promotion de l’image de la ville Nouadhibou

Etablir une communication fluide avec la Wilaya et les services de la Zone Franche

Citoyenneté et environnement

Promouvoir la citoyenneté pour le bien vivre ensemble :

Encourager la civilité et le respect des règles de savoir vivre

Développer et favoriser l’engagement et la participation citoyenne

Accueillir les nouveaux habitants lors d’une matinée conviviale

Réduire la fracture numérique en proposant des ateliers informatiques

Initier des journées d’assainissement avec les associations de jeunes

Mettre en place un comité de veille environnemental

Mettre en place une police municipale pour le bon ordre et la salubrité publique.

Votre dernier mot

Encore une fois, je tiens à vous formuler mes vifs remerciements pour l’opportunité que vous m’offrez en m’adressant aux populations mauritaniennes de manière générale et de Nouadhibou en particulier. Les élections à venir sont un moment important dans la vie de la nation et les élus auront la difficile mais exaltante charge de conduire le destin des populations à travers pour ce qui nous concerne les municipalités. Nos concitoyens ne devront pas faire l’erreur d’élire des candidats qui ne sont mus que par leurs intérêts scripto personnels bassement matériel pour souffrir encore pendant les 5 années à venir. Le seul choix qui vaille devrait répondre à leurs aspirations sur la base d’un programme adapté et que je viens de décliner, en réponse à leurs préoccupations légitimes.

Je prends l’engagement, une fois élu d’être à la hauteur de la charge communale et je ne ménagerai aucun effort pour la réalisation de nos objectifs communs.

Propos recueillis par MATAKA