Élections municipales de mai 2023 : Djbril BA, Nouadhibou avec son candidat gagnant du parti RAVAH

Les élections municipales de mai 2023 se pointent à l’horizon avec une multitude de candidatures déclarées espérant briguer les suffrages des populations, assoiffées de voir des programmes qui répondent à leurs aspirations fort légitimes. Parmi les candidats à ces élections, les observateurs de la capitale économique, Nouadhibou, sur la base d’une étude objective portant sur les profils, la trajectoire ou le parcours de certains d’entre eux ont fondé le résultat de leur enquête sur la pertinence du projet de société assorti d’un programme réalisable et porteur d’espoir.

Djibril BA, un homme du sérail, chevronné professeur, chercheur et consultant expert en montage de projet de développement est sorti de ces sondages comme étant le candidat le mieux placé pour réaliser un score qui risque de faire maigrir les jaloux. Lui dont le parti RAVAH a fait, à juste raison, confiance, lui, le seul candidat qui a le soutien de toutes composantes ethniques de Nouadhibou pour briguer la commune, lui dont l’expertise et l’expérience parlent toutes seules.

Homme de méthode et d’organisation, Djibril BA, natif de Bababé en 1966 a bâti une solide réputation de cadre bien formé pour avoir fait valoir ses compétences dans plusieurs organisations nationales et internationales pour ses bons et loyaux services rendus. Ses qualités reconnues, sa proximité avec la société civile, sa maîtrise de l’environnement des organisations locales, ses actions diverses pour soutenir tous les projets de développement local en phase avec les besoins exprimés par les populations, les autorités, font de lui un candidat sérieux qui marque sa différence aux autres, connus pour leur manque d’expériences et de compétence dans la gestion des collectivités locales.

Les axes transversaux de son programme de campagne attestent non seulement de sa grande compréhension du positionnement des problèmes, de l’orientation stratégique du plan de développement de la ville de Nouadhibou, mais contribuent à apporter des solutions idoines et pérennes dans la recherche obstinée du devoir et des obligations d’un Maire face à ses administrés.

Dans la déclinaison de son offre politique, le candidat Djibril Ba n’a rien laissé en rade. Son programme ambitieux, porteur d’une véritable révolution et empreinte de solutions justes, équitables, réalisables et d’une grande effectivité et d’efficience sont à sa portée.

La connaissance et la maîtrise des secteur d’activités pour une gestion optimale et rigoureuse de la municipalité en sont une illustration digne de son rang et portent en elle-même les germes d’une candidature à la hauteur des espérances et des aspirations des populations dont il aura la lourde mais exaltante tache de diriger. Les défis sont immenses et légitimes, car Djibril BA s’évertuera à mettre en exergue son programme pour réconcilier les populations de Nouadhibou avec elles-mêmes sur la base de la réalisation des objectifs communs en mettant son savoir et savoir-faire au service de sa cité, lui qui est connu, expert qu’il est, dans les projets de développement et ayant servi même hors de nos frontières pour restaurer et harmoniser des équilibres micro et macro-économiques, à la grande satisfaction des bénéficiaires.

La campagne électorale va battre son plein dans les jours proches à venir et le moins que l’on puisse dire est que le candidat de RAVAH pour les municipales à Nouadhibou, Djibril BA saura se singulariser grâce à sa longueur d’avance, son programme novateur, portant sur toutes les questions d’intérêt communal qu’il compte rendre publique à travers une interview exclusive qu’il accordera et qui, sans doute, permettra de mieux comprendre sa vision, son orientation pour une réelle appropriation de son contenu et de sa pertinence.

MATAKA