Insaf au Trarza : pour une campagne électorale effective

Le candidat du parti INSAF pour la présidence du conseil régional de la wilaya du Trarza, l’influent homme politique et homme d’affaires, M. Mohamed Ould Cheikh a tenu, dimanche, après-midi, une réunion d’échanges et de concertation avec les membres des coordinations locales pour la campagne électorale qui doit démarrer dans quelques jours.

En présence des candidats conseillers régionaux, députations, municipaux, des présidents des sections du parti et des cadres du parti, il a été question d’une meilleure préparation pour une campagne effective sur le terrain.

Ils ont abordé un plan de travail avec la coordination régionale et les missions du parti pour la campagne. A noter que cette activité coincide avec la publication des listes des coordinations locales au niveau de chaque wilaya.

La réunion de travail à vocation derniers régales avant la campagne électorale s’est tenue dans un réceptif hôtelier situé en plein centre de Nouakchott.

Par Aboubakrine SIDI

Source: Futureafrique