Initiatives de sensibilisation ! Par Abdelaziz DEME

Pour se débarrasser des ordures ménagères et assainir les villes et régions en Mauritanie, les pouvoirs publics peuvent mettre en place les mesures suivantes :

Sensibilisation et éducation : Les autorités peuvent organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les populations sur l’importance de la gestion des déchets et des pratiques d’hygiène. Cela pourrait inclure des programmes éducatifs dans les écoles en ce début d’année scolaire 2023 2024 et des initiatives de sensibilisation communautaire.

Mise en place d’infrastructures de collecte des déchets : Il est essentiel de mettre en place un système de collecte des déchets solide et efficace. Les pouvoirs publics peuvent investir dans des conteneurs à ordures publics et des camions de collecte des déchets. Il est également important d’établir des calendriers réguliers de collecte des déchets dans les quartiers et les régions.

Développement de centres de traitement des déchets : Les déchets doivent être traités de manière appropriée pour éviter la pollution de l’environnement. Les autorités peuvent envisager la construction de centres de traitement des déchets, tels que des installations de tri et de recyclage, des incinérateurs ou des sites de stockage sécurisés.

Encourager le recyclage : Le recyclage permet de réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges. Les pouvoirs publics et les conseils régionaux peuvent mettre en place des programmes de collecte sélective des déchets recyclables et soutenir les initiatives locales de recyclage.

Renforcement des réglementations et des sanctions : Pour assurer une bonne gestion des déchets, il est nécessaire de mettre en place des réglementations claires et de faire respecter les lois en vigueur. Les autorités peuvent mettre en place des inspections régulières et des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles de gestion des déchets.

Encouragement de la participation citoyenne : Les pouvoirs publics peuvent également encourager la participation des citoyens en établissant des programmes de volontariat et des initiatives de nettoyage communautaire. Cela permettra de renforcer le sentiment d’appartenance et de responsabilité envers l’environnement.

Coopération et partenariats : Il est essentiel d’établir des partenariats avec des organisations internationales, des ONG et des entreprises privées pour obtenir le soutien financier et technique nécessaire à la mise en œuvre de programmes de gestion des déchets.

En mettant en place ces mesures, les pouvoirs publics mauritaniens peuvent contribuer à réduire la pollution et à assainir les villes et régions du pays, améliorant ainsi la qualité de vie des populations.

Abdelaziz DEME

Le 07 Octobre 2023