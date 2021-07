Inédit : Naissance d’un groupe de soutien à l’action gouvernementale

D’illustres blogueurs et d’éminents journalistes ont pris la louable initiative de créer un groupe de soutien sur Facebook à l’action gouvernementale afin de contrecarrer les fake news et informations erronées dont abondent depuis un certain temps les réseaux sociaux et qui présentent une image erronée et déformée de la réalité sur le terrain.

Aussitôt lancé par prés d’une quinzaine de blogueurs et d’homme des médias, le groupe n’a cessé d’exploser et d’attirer un flux de milliers de sympathisants et de partisans dont sa page Rapide info I Actualité en continu avoisinerait ce lundi 5 juillet courant, 60 000 abonnés.

Ce n’est que le début d’une expérience inédite et prometteuse en Mauritanie, mais en plus, une entreprise rationnelle, objective et constructive qui vient à point nommé, dans la mesure où les actions courageuses et louables menées par l’actuel gouvernement sont confrontées, à la présence de lobbies passés dans l’art de la désinformation, de la diffamation et du mensonge.

Le soutien dudit groupe à l’action gouvernementale demeure tributaire des bonnes œuvres menées par l’Exécutif, tout en étant prêt à se démarquer de cette action, si elle commence à dévier des marques de la crédibilité, de l’excellence et de la volonté de servir l’intérêt général.

Faut-il mettre en exergue le contexte approprié dans lequel poursuit son expansion fulgurante le groupe de soutien Facebook à l’action gouvernementale précité, caractérisé par la tolérance zéro annoncée par le président Ould Ghazouani à Rosso contre les auteurs des rumeurs infondées destinées à nuire directement ou indirectement à la sécurité ou à la souveraineté de la Mauritanie