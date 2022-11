Indépendance: adresse à la nation, le 28 novembre 2020

Indépendance: Discours du Président à l’occasion du 28 nov 2020

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré que la responsabilité de préserver les acquis, de faire progresser la construction de la nation et de promouvoir l’édification de la nation incombe à chacun, à travers des efforts inlassables pour renforcer la cohésion sociale, jeter les bases de l’État de droit et parvenir à la justice sociale et au développement mondial durable.

Dans son adresse à la nation à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance du pays, le Président de la République a identifié une série de mesures importantes pour l’éradication de la pauvreté et de l’instabilité ; la répartition équitable du revenu national ; la promotion des ressources humaines, notamment dans les secteurs sociaux, à mettre en œuvre à partir de l’année prochaine, remplissant une promesse qu’il s’était faite dans son programme électoral sur lequel il a été élu et sur lequel il sera jugé.

Il a affirmé que l’objectif de l’indépendance ne serait pas atteint simplement en libérant la patrie des colonisateurs et en établissant la nation. Atteindre cet objectif nécessitera un effort collectif de renouvellement constant. Voici le texte intégral du discours :

Au Nom D’Allah Le Clément Le Miséricordieux

Que le salut soit sur le plus honorable de ses messagers

Citoyennes, Citoyens Que le salut, la miséricorde et la bénédiction d’Allah Le Suprême soient sur vous. Soixante années sont passées déjà depuis que nous avons rompu avec la colonisation et que notre peuple a recouvré sa liberté et sa souveraineté.

A l’occasion de ce grandiose anniversaire, de cette fête de l’indépendance nationale, fête de la fierté et de la dignité retrouvées, il m’est agréable, chers concitoyens, de vous adresser mes plus chaleureuses et sincères félicitations.

De fait, la commémoration par les Etats et les peuples des journées qui ont fait leur gloire et la célébration des moments historiques qui ont constitué des tournants dans leur vie, traduisent, par essence, l’expression d’une profonde reconnaissance aux acteurs des évènements majeurs qui émaillé le parcours des nations.

Ce sont des occasions de méditation de la portée de leurs sacrifices pour enraciner davantage le sens de la responsabilité à l’endroit de la Nation et consolider la prise de conscience du sacrifice et de fidélité dus à la Patrie .

C’est dans cet esprit que je rends, ici, un insigne hommage et exprime une profonde considération aux héros de notre vaillante résistance pour les valeureux actes de bravoure et de sacrifice, au prix de leur sang, dans la défense de la Patrie. Hommage et considération pour la victoire qu’ils ont gagné sur la voie du recouvrement de la liberté et de la dignité, ainsi que pour leur résistance culturelle qui nous vaut aujourd’hui la préservation de notre identité culturelle et la sauvegarde de notre patrimoine civilisationnel pétri dans la gloire et le don de soi.

A ces héros et combattants de la résistance nous sommes redevables ; d’une redevance imprescriptible.

Je rends, également, un insigne hommage et exprime une profonde considération à l’ensemble de nos forces armées et de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats pour les énormes sacrifices dont nous jouissons, chaque jour, en termes de sécurité et de stabilité.

Les finalités de l’indépendance ne se réalisent pas toutes par le simple fait d’expulser le colon et l’annonce de l’instauration d’un Etat, mais plutôt par un effort collectif, constamment renouvelé, pour consolider la souveraineté nationale et œuvrer à réaliser les aspirations du citoyen en termes de liberté, de dignité, de justice et de prospérité.

De par cette acception, l’indépendance est donc un processus continu et une œuvre cumulée de construction.

C’est le lieu pour moi d’exprimer tous les remerciements et toute la considération aux pères bâtisseurs de l’Etat mauritanien moderne et à toux ceux qui ont contribué, chacun selon les opportunités et en dépit des contraintes de son époque, à élever cet édifice et à en fortifier les bases.

Aujourd’hui, nous incombe la responsabilité de préserver cet héritage, de poursuivre l’œuvre de construction et de la parfaire par l’action soutenue de raffermissement de la cohésion sociale, la consolidation de l’Etat de droit, l’instauration de la justice sociale et le développement global durable.

Citoyens,

Citoyennes

Pour l’ancrage des fondements de l’Etat de droit et la consolidation de la démocratie, nous avons veillé, au cours de la période écoulée, à renforcer la séparation des pouvoirs et à consolider l’indépendance de la justice à travers la modernisation des infrastructures judiciaires, l’assistance judiciaire aux citoyens dans toutes les wilayas, tout comme nous avons fait de l’ouverture et de la concertation avec l’ensemble des acteurs politiques et sociaux, une option constante.

Nous avons également renforcé les libertés publiques à travers les actions en cours qui portent sur la mise en œuvre d’une stratégie de réforme et de promotion du secteur de l’information, et la décision de substituer au système de récépissé celui de la simple déclaration pour les organisations de la société civile ainsi que les institutions communautaires dans le but de favoriser l’émergence d’un mouvement collectif dynamique.

Dans la même optique, nous avons mis en œuvre une stratégie nationale de décentralisation, de manière à rapprocher les services publics du citoyen et à garantir un développement local équilibré.

Etant conscients que l’atteinte des objectifs pour lesquels nous œuvrons à travers les programmes et réformes engagés demeurent tributaires de la transparence totale au niveau de tous les aspects de la gestion des affaires publiques, nous nous sommes attelés à ce que toutes les actions soient soumises aux règles de la bonne gouvernance ; c’est pourquoi nous avons procédé à la révision du code des marchés publics et activé les mécanismes de surveillance et de contrôle pour réhabiliter le principe de l’interpellation.

Citoyens,

Citoyennes

Le facteur le plus déterminant dans la préservation de l’unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale et l’enracinement du sentiment de citoyenneté, demeure l’instauration de la justice sociale.

A cet effet, nous avons fait de la lutte contre la pauvreté et contre les différentes formes de précarité et d’exclusion, un objectif majeur transversal au niveau de toutes les politiques publiques.

A ce titre, nous avons mis en place un système de protection sociale globale à même de garantir l’insertion des franges démunies dans le cycle du développement, à leur offrir une plus grande accessibilité aux services de base dans la perspective de transformer les zones de pauvreté et de précarité en zones de développement local dynamique.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les interventions de la Délégation Taazour et plus globalement les différents autres programmes du gouvernement qui consacrent l’appui aux franges démunies à travers un meilleur accès aux services et prestations essentiels, la création d’opportunités d’emploi, les actions directes de distribution de vivres et de transferts financiers ainsi que les exonérations, notamment fiscales et douanières.

Les actions de lutte contre la pauvreté et la précarité se poursuivront à la faveur du plan de relance économique qui a été lancé récemment et qui comporte des projets de construction d’infrastructures, d’amélioration des services de base, d’appui aux secteurs productifs, de création d’emplois, d’intensification des investissements et d’atteinte de l’objectif d’autosuffisance alimentaire.

Citoyens,

Citoyennes

Nous avons fait face, cette année, à l’instar de tous les autres pays, à la pandémie de la covid-19 et aux graves conséquences qu’elle a entrainé à différents niveaux.

Nous avons, très tôt, pris les mesures prophylactiques et les dispositions qui s’imposent, et intensifié les efforts pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie et leurs effets sur les franges pauvres de la société.

Nous nous sommes aussi attelé à corriger les dysfonctionnements de notre système de santé que la covid-19 a révélés, en renforçant la capacité de prise en charge des cas critiques, en créant des centres de confinement, en réformant le secteur de la pharmacie, en lançant un processus d’assurance maladie universelle et en accordant une attention particulière aux ressources humaines.

Nous avons également déployé d’énormes efforts pour que la pandémie ne transforme pas l’année scolaire en une année blanche. Nous avons tenu à poursuivre, au rythme le plus élevé possible, la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, l’accroissement des infrastructures scolaires et l’intensification de la formation, en vue de l’émergence de l’école républicaine à laquelle nous aspirons tous.

Parallèlement à ces actions, nous avons œuvré à une plus grande intégration des jeunes dans la vie active et à la réduction du chômage dans leurs rangs, à travers un accord avec le patronat mauritanien pour employer 6000 personnes, dont 2000 ont été embauchés jusqu’à présent, ainsi qu’en développant l’offre de recrutement à la fonction publique d’une manière sans précédent, et en contractant avec des milliers de travailleurs temporaires au niveau des différents secteurs.

De même, nous avons traité avec diligence les lacunes révélées par la pandémie en termes de déficits structurels au plan économique dans la perspective d’une meilleure préparation de la période post-pandémie et d’une reprise de l’économie grâce au plan de relance d’une enveloppe de 240 milliards d’anciennes ouguiyas.

Notre anticipation de l’avenir et notre préparation à l’après-Covid-19 ne signifient pas que la pandémie est derrière nous. Au contraire, le virus est toujours actif, mortel. L’évolution de la propagation de la pandémie dans de nombreux pays indique qu’une nouvelle vague se propage. C’est pourquoi je vous demande à tous, chers citoyens, de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter les mesures de précaution et de prévention approuvées par les autorités compétentes. C’est là le premier pas vers la sécurité, en attendant un vaccin efficace contre le virus.

Citoyens,

Citoyennes,

Conformément à ce à quoi je me suis engagé, en consolidation des acquis dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et la précarité, et pour assurer une répartition équitable du revenu national et une mise à niveau des ressources humaines, en particulier dans les secteurs des services de base, il a été décidé, à partir du 1er janvier:

Premièrement: augmenter la pension de base de cent pour cent pour tous les retraités.

Deuxièmement: doubler la pension des veuves retraitées et leurs prestations d’assurance maladie.

Troisièmement: le paiement mensuel des pensions de retraite.

Quatrièmement: généraliser l’allocation de craie pour inclure tous les directeurs d’écoles primaires et secondaires et l’octroyer sur une période de douze mois au lieu de neuf mois précédemment,

Cinquièmement: augmenter la prime d’éloignement,

Sixièmement: augmenter l’indemnité d’encadrement des inspecteurs de l’enseignement de base, secondaire et technique d’un montant de 10 000 ouguiyas anciennes.

Septièmement: augmenter les salaires des agents de santé de trente pour cent et généraliser la prime de risque à tous les personnels de santé.

Huitièmement: augmenter de cinquante pour cent la prise en charge des patients insuffisants rénaux et des personnes vivant avec handicap et l’octroi à leur profit de transferts mensuels en espèces de 15 000 ouguiyas anciennes,

Neuvièmement: l’assurance maladie pour les personnes vivant avec handicap,

Dixièmement: versement de transferts financiers mensuels d’un montant de 20 000 ouguiyas anciennes pour les enfants polyhandicapés.

Citoyens,

Citoyennes

Je suis pleinement conscient de l’ampleur de vos ambitions et aspirations légitimes. Votre urgence à jouir des dividendes de ce sur quoi nous travaillons, en termes de réformes et de programmes de développement, ne fait que renforcer ma détermination à réaliser mes engagements à l’endroit du peuple mauritanien.

Je suis convaincu qu’avec la grâce et la volonté d’Allah, et par vos efforts et sacrifices, nous triompherons ensemble de l’injustice, de l’exclusion et de la précarité, et nous parviendrons à instaurer l’Etat de droit, à consolider les libertés et à promouvoir un développement global durable.

Vive la Mauritanie, libre, sûre et prospère