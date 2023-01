Inauguration du monument de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique.

La présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Maleck, a supervisé, samedi soir, en compagnie du directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Dr Salem Ben Mohamed El Maleck, l’inauguration du monument édifié sur la route de l’aéroport Oumtounsi, à l’occasion du choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique pour l’année 2023, et ce au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de la délégation accompagnant le directeur général de l’ISESCO, d’un certain nombre d’élus et de collaborateurs de la présente du Conseil régional de Nouakchott.

Le monument qui a été édifié par la direction de l’aménagement urbain au Conseil régional de Nouakchott a été marqué par sa calligraphie inspirée de l’art islamique, l’écriture du nom de la ville de Nouakchott ayant été inscrite en arabe et en français , de façon permettant la vision du monument par tous les visiteurs de la ville qu’ils viennent ou qu’ils partent vers l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi.

Ensuite, la délégation a visité le village culturel mis sur pied par la région de Nouakchott où l’assistance a suivi une manifestation théâtrale illustrant un combat historique mauritanien sous le nom de “Bint El Bar” sur une scène ouverte comportant tous les éléments environnementaux du désert auquel ont pris part un grand nombre d’acteurs utilisant les chevaux, les chameaux et tous les moyens de la vie traditionnelle de toutes les composantes de la société.

AMI