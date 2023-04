Importante découverte de gaz offshore en Mauritanie

Le champ de gaz de BirAllah en Mauritanie a le potentiel de produire 10 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, ce qui générera des revenus considérables pour le pays et de nouvelles opportunités d’emploi.

Les géants de l’industrie pétrolière et gazière tels que BP et Kosmos Energy ont signé un accord avec le gouvernement mauritanien pour explorer et développer ce champ qui est considéré comme l’une des plus grandes découvertes de gaz offshore en Afrique ces dernières années.

Cette découverte ouvre la voie à de futurs investissements dans l’industrie gazière de la Mauritanie et renforce son statut de destination d’investissement viable.

Le développement de ce champ est également susceptible de créer des opportunités d’emploi et de soutenir la croissance des entreprises locales.

webmanagercenter

SourceURL: https://www.journaltahalil.com/importante-decouverte-de-gaz-offshore-en-mauritanie/