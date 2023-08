Ils sauvent 137 migrants d’Afrique abandonnés dans un bus à Veracruz

L’INM a indiqué que dans les premières heures de ce mardi, les agents fédéraux de migration ont reçu un appel téléphonique dans lequel l’emplacement a été signalé.

Après avoir signalé que 230 migrants entassés dans une caravane à Puebla ont été secourus lundi , l’Institut national des migrations (INM) a rapporté ce mercredi 16 août qu’en coordination avec des éléments des forces armées, il a assisté et secouru 137 personnes à Veracruz du continent africain, abandonné dans un bus.

L’INM a indiqué que tôt mardi matin, les agents fédéraux de l’immigration ont reçu un appel téléphonique signalant l’emplacement d’un autobus de passagers sur l’ancienne autoroute Las Choapas-Nanchital.

A l’arrivée sur place, il a été confirmé que 137 étrangers ont été abandonnés dans le bus, 129 d’Egypte et huit de Mauritanie, qui n’ont pas pu prouver leur séjour régulier sur le territoire mexicain.

« Après vérification de l’état de santé de toutes les personnes, il a été possible de compter que deux mineurs non accompagnés voyageaient dans le groupe, un noyau familial composé de deux personnes, ainsi que 125 adultes de nationalité égyptienne et huit adultes mauritaniens ». dit Migration.

Lors du sauvetage, le personnel de l’Institut a identifié que les étrangers portaient un bracelet avec leur propre nom comme signe distinctif utilisé par les groupes de trafiquants d’êtres humains.

Tous les étrangers adultes ont été emmenés au poste de migration d’Acayucan pour poursuivre leur procédure administrative d’immigration, où ils ont également reçu des soins médicaux.

Le noyau familial et les mineurs non accompagnés ont été transférés au Bureau de l’Acheminement des Enfants et Adolescents (NNA) et des Noyaux Familiaux et le Bureau de la Protection de l’Enfance (NNA) a été avisé.

Traduit de l’Espagnol

Source: elmanana.com