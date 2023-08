Il n’y a pas grand-chose que l’Occident, ni même l’Afrique de l’Ouest, puisse faire pour faire reculer le coup d’État au Niger

Plus d’une semaine après que les forces armées nigériennes ont renversé le président Mohamed Bazoum, les putschistes dirigés par le général Abdourahamane Tiani ont consolidé leur emprise sur le pouvoir.

La prise de contrôle a d’abord été fomentée par la garde présidentielle, mais les autres services militaires du pays se sont ralliés depuis au général Tiani, qui n’avait pas caché ses désaccords avec M. Bazoum.

Les réactions internationales aux événements de Niamey ont été variées, les pays occidentaux étant confrontés à un dilemme sur la marche à suivre.

M. Bazoum avait le soutien des États-Unis et de la France, car il était considéré comme leur partenaire le plus fiable dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Élu en 2021, il était le seul dirigeant démocrate dans une région remodelée par des coups d’État ces dernières années. Le Niger a également fait des progrès significatifs sur le champ de bataille sous la direction de M. Bazoum, le Centre africain d’Études stratégiques signalant une réduction du nombre de victimes du terrorisme – en particulier dans la région sud-ouest de Tillaberi, frontalière du Mali, du Burkina Faso et du Bénin – au cours des 18 derniers mois.

Les États – Unis et la France comptaient également sur le Niger pour leurs propres déploiements militaires, avec 1 100 soldats américains et 1 500 soldats français stationnés à l’intérieur du pays.

De toute évidence, les puissances occidentales auront beaucoup à perdre de la crise actuelle. Il n’est donc guère surprenant que la France, l’Allemagne et l’UE aient condamné la prise de contrôle et l’aient qualifiée de “coup d’État”. Mardi, Paris a lancé une opération humanitaire pour évacuer les citoyens français et suspendu l’aide au développement au gouvernement nigérien.

Le Département d’État américain a jusqu’à présent décrit le développement comme une “tentative de prise de contrôle” – et non un coup d’État – car cela obligera légalement le président Joe Biden à suspendre l’aide économique et militaire au Niger. Washington a demandé la libération immédiate de M. Bazoum, mais il n’a pas précisé ses exigences concernant la restauration des institutions démocratiques.

Dans l’ensemble, les puissances occidentales ont marché prudemment, en sanctionnant la junte tout en résistant à toute discussion sur le retrait de leurs propres forces du pays.

Les acteurs régionaux, en revanche, se sont montrés plus affirmés.

L’Union africaine a dénoncé les putschistes et leur a donné un ultimatum de 15 jours pour “retourner dans leurs casernes et restaurer l’autorité constitutionnelle”. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest – mieux connue sous le nom de Cedeao – est allée encore plus loin en lançant un ultimatum d’une semaine et en suspendant les liens commerciaux et financiers avec Niamey.

Les chefs d’armée représentant les États membres de la Cedeao se sont réunis cette semaine dans la capitale nigériane, Abuja, pour discuter de la faisabilité d’une intervention militaire au Niger. Bien que la réunion ait marqué la détermination du groupe à faire pression sur les forces armées nigériennes, rien n’indiquait qu’une réponse militaire avait été activée.

La convocation d’une telle réunion reflète l’inquiétude des dirigeants ouest – africains face à la situation, en particulier après les prises de contrôle militaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée ces dernières années-mais une position belliciste de leur part pourrait se retourner contre eux.

Premièrement, la crédibilité de la Cedeao a été minée depuis que ses ultimatums aux dirigeants militaires de Bamako et de Ouagadougou, à la suite de coups d’État dans les deux capitales, ont été sommairement ignorés.

Deuxièmement, les États d’Afrique de l’Ouest ne sont guère unis sur la question du Niger, la Guinée dirigée par la junte s’étant publiquement opposée au communiqué. La capacité de la Cedeao à lancer une opération militaire sur Niamey est également incertaine. Cela a moins à voir avec les besoins opérationnels – les forces armées du Niger sont beaucoup plus petites que celles du Nigeria voisin – qu’avec un manque de confiance politique entre les États membres de la Cedeao.

Les rumeurs d’une opération dirigée par la France tourbillonnent à Niamey, qui ne profitera qu’aux chefs militaires nigériens qui utiliseront la menace d’une intervention étrangère pour accroître le soutien populaire national. Pour ce que ça vaut, ils ont déjà reçu des messages de solidarité du Mali et du Burkina Faso. Les deux pays ont qualifié la déclaration de la Cedeao de “déclaration de guerre » et ont suggéré qu’ils pourraient réagir en apportant leur soutien à la junte nigérienne.

Dans ce contexte, l’avenir du Niger pourrait s’avérer conséquent à trois égards.

Le premier concerne la compétition entre l’Occident et la Russie au Sahel.

Moscou a profité des différends entre les pays sahéliens et le gouvernement français. Le Mali et le Burkina Faso ont tous deux cessé leur coopération militaire avec Paris et auraient accueilli le groupe privé russe Wagner. Son chef, Yevgeny Prigozhin, a attribué le développement du Niger à ses “anciens colonisateurs” – à savoir la France – bien que le gouvernement russe ait depuis demandé la “libération rapide”de M. Bazoum.

Pourtant, les remarques de Prigozhin ajoutent aux spéculations selon lesquelles le Niger pourrait suivre la voie choisie par le Mali et le Burkina Faso pour évincer les forces occidentales et les remplacer par Wagner.

En plus de cette compétition Russie-Occident, il ne faut pas oublier l’impact du coup d’État sur les opérations antiterroristes.

Depuis les coups d’État au Mali et au Burkina Faso, la situation sécuritaire s’est aggravée dans les deux pays, entraînant une augmentation du nombre de victimes civiles. Cela va à l’encontre de l’argument des putschistes selon lequel l’armée est plus efficace pour lutter contre le terrorisme que les dirigeants civils.

Les événements au Niger n’augurent rien de bon non plus pour la coopération militaire régionale.

Ils compromettront la capacité du G5 Sahel-une entité fondée en 2014 qui comprend le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger – à mener des opérations conjointes contre les groupes terroristes dans la région. De plus, si des partenaires occidentaux tels que les États-Unis et la France sont contraints de retirer leurs forces, cela inciterait des groupes tels que l’Etat islamique et Jamaat Nusrat Al Islam Wal Muslimin à lancer de nouvelles attaques.

Enfin, le coup d’État au Niger est un symptôme de l’érosion de l’État de droit en Afrique de l’Ouest. La fréquence des prises de contrôle militaires dans la région au cours de la dernière décennie témoigne d’une crise profonde dans la manière dont les gouvernements ont réagi, non seulement à la crise sécuritaire, mais également aux demandes sociales et économiques des citoyens.

La chute de M. Bazoum est le dernier épisode de la crise civilo-militaire plus large qui se déroule dans la région, mais ce n’est peut-être pas le dernier.

Jean Loup Samaan

traduit de l’anglais

Source: thenationalnews