Hommage au grand leader Souvi OULD CHEINE | Par Maitre Oumar EL HAJ, Avocat

Maitre Oumar EL HAJ – Je n’ai pas eu l’honneur de le connaitre avant sa mort. C’est au travers de quelques messages vocaux et vidéo diffusés sur la toile que j’ai pu avoir une idée sur la mesure de l’homme.

Un homme qui véhicule un discours fédérateur, dont les racines puisent dans les enseignements de notre sainte religion, pour abreuver le cœur et l’esprit d’un homme doté d’une grande humanité, d’une grande humilité et d’un courage exemplaire.

Il devait figurer sur la liste des grands leaders issus de la composante arabe noire (Hartanis dans le langage courant). En dépit de son jeune âge il aurait, bien, siégé avec les deux leaders du l’unité nationale que sont Messoud OULD BOULKHEIR et Boïdiel OULD MOHAMED VALL.

Que ceux qui connaissent des leaders politiques qui ont œuvré pour l’unité nationale sans jamais démordre, ni renier leur discours, ni accepté de se démettre de leur ligne de conduite, me pardonnent de ne les avoir pas cités. Il en existe, surement, un bon nombre, mais mon ignorance de la sphère politique que je boude depuis bien longtemps, pourrait bien en être la cause.

Pourtant, à écouter les discours du défunt qu’ALLAH l’accueille en son Saint Paradis, je me serais bien accommodé de militer dans un parti politique ou une association dont il serait le dirigeant. L’homme avait un discours clair et limpide. Son vocabulaire s’accordait bien avec la portée religieuse, morale et humaine de ses idées.

Il interpellait le cœur et la raison loin des diatribes fanfaronnes auxquelles nous ont habitué certains acteurs politiques et droit-d’hommistes (cleptomanes, pyromanes et mythomanes … en la circonstance).

D’après les informations diffusées et les déclarations du Procureur de la République de Nouakchott Nord, il s’agirait bien d’un assassinat ou d’un meurtre provoqué par des violences physiques.

Les dessous de ce meurtre, si l’enquête en cours en apporte la preuve, doivent être élucidés. Les auteurs physiques et les auteurs moraux, les complices par action ou par omission doivent tous être poursuivis et condamnés aux peines les plus sévères que notre système juridique pouvait prévoir pour ce genre de crime, dont les circonstances aggravantes ne manquent pas.

Il serait bien opportun pour notre gouvernement qui se fait parfois douleur pour trouver des personnes à décorer de donner son nom à une route et pas des moindres ou à un bâtiment public (Ecole, hôpital, place publique…).

Que sa famille et ses enfants bénéficient de la bienveillance ciblée des pouvoirs publics et de ceux qui prêche la bonne parole et les bonnes œuvres.

Enfin le coût d’installation des caméras de surveillance est quasi-inexistant. Beaucoup de fonctionnaires et de non fonctionnaires les installent sur leurs domiciles. Les pouvoirs publics doivent pouvoir les installer dans les commissariats de polices, les espaces communs de certaines administrations et sur les principaux carrefours. Enfin l’Etat doit accorder une attention particulière au recrutement dans la fonction publique.

La formation et l’enquête de moralité doivent constituer des exigences irréductibles pour tout recrutement de personnel de sécurité, de police judiciaire et de tous les corps militaires et paramilitaires. J’ai rencontré au grès des hasards de la vie, des agents de police et d’autres corps qui ne savaient ni lire, ni écrire, comme j’ai eu à rencontrer des avocats, des magistrats, des notaires, des huissiers, … qui ne semblent pas avoir fréquenté l’école. Je pense d’ailleurs que la remarque pourrait, bien, concerner toutes les professions.

Certains vous diront qu’ils connaissent des professeurs (de l’enseignement primaire, secondaire ou universitaire) qui savaient à peine lire et écrire. Mais, même si, la réalité du niveau de scolarité et des références académiques exigées pour chaque poste, doivent être vérifiés (réellement) avant tout recrutement, cela ne servira strictement à rien, si l’on n’arrive pas à accorder ces exigences avec l’exigence d’un minimum de rigueur morale, qu’une enquête de moralité bien diligentée pourrait servir à confirmer.

Qu’ALLAH accueille Souvi OULD CHEINE en son Saint Paradis et qu’il accorde à ses enfants et à toute sa famille la patience des nobles serviteurs d’ALLAH.

