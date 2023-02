Communiqué N° 1 du « PÔLE DE L’ALTERNANCE » sur l’assassinat de Banemine Ould Jibril dit Souvi Ould Cheine.

Maintenant que la lumière est faite sur les causes directes de l’homicide de Feu Souvi Ould Cheine, par la bouche même du procureur de la République de Nouakchott Nord, se fondant sur les conclusions à chaud de l’autopsie opérée par une équipe de médecins légistes, il reste à faire toute la lumière sur les tenants et aboutissants de ce feuilleton macabre dont les ramifications tentaculaires semblent se prolonger jusqu’aux cercles familiaux de personnalités très haut placées dans l’appareil de l’Etat.

L’alibi invoqué par la police de Nouakchott Nord pour arrêter le défunt, se base sur une prétendue plainte d’un monsieur x pour réclamer de prétendues dettes et ce malgré que Feu Souvi habite la région de Nouakchott Sud, donc hors de leur compétence territoriale. Tout semble indiquer donc qu’il s’agit d’un guet-apens pour commettre un crime prémédité dont les commanditaires restent à dévoiler.

Le « PÔLE DE L’ALTERNANCE » met en garde les tenants du pouvoir en Mauritanie de toute tentative de dénaturer les faits afin de protéger les véritables meurtriers qui semblent bénéficier de solides protections en haut lieu.

Le contraste flagrant entre les déclarations claires et nettes du procureur dès la fin de l’autopsie et le

contenu mitigé du rapport d’autopsie sorti un jour plus tard, montre bien qu’il y a là anguilles sous roches.

Le posting du ministre de la santé, hier soir, sur face-book qui s’est ingenié à nous expliquer que les termes médicaux « fracture des cornes du cartilage thyroïdien et l’os hyoïde » veulent bien dire « fracture des vertèbres cervicales », n’a pas du tout convaincu. D’ailleurs, si tel était le cas, pourquoi cette double fracture des vertèbres cervicales n’a pas été incluse dans les conclusions de l’autopsie comme étant une cause possible du décès comme l’a annoncée le procureur dès la fin de l’opération d’autopsie?

Manifestement, il y’a une volonté coupable de limiter les causes de cette mort à un simple étouffement par strangulation. Il est aussi assez étrange que le médecin qui a dejà conclu à la mort par « crise cardiaque » de Feu Souvi, soit reconduit dans la nouvelle équipe chargée de l’autopsie ? Allez savoir pourquoi … Ce qui nous amène à se demander à qui profite le crime ?

La scène nationale regorge de rumeurs et d’indices concordants allant tous dans le sens d’une possible instrumentalisation des forces de sécurité pour régler des comptes personnels. Ceci est révélateur de l’état de déliquescence des institutions de la République au point où le citoyen lambda voit partout des velléités de constitution d’embryons de familles mafioso, drapées dans les oripeaux de la légalité républicaine. Le cas de Feu Souvi Ould Cheine en est une parfaite illustration.

Notre pays a besoin d’autre chose que de s’embourber dans cette nasse aux allures de la tristement célèbre affaire George Floyd…

C’est pourquoi le président de la République est concerné au premier chef et il est de son devoir de nous prémunir contre des soubresauts inutiles qui ne feront que renforcer davantage la fracture sociale qui nous donne tant de tournis.

Les procédures judiciaires doivent suivre leur cours et personne ne devrait être au-dessus des lois.

Enfin, et compte tenu des circonstances graves et douloureuses que nous vivons actuellement, le « PÔLE DE L’ALTERNANCE »:

– Présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt;

– Exige que toute la lumière soit faite et dans les plus brefs délais pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur ce crime odieux;

– Invite le Ministre de l’Intérieur, celui de la Justice et, plus encore, le directeur général de la sûreté

nationale à présenter leur démission car ne disposant plus du crédit nécessaire pour diligenter une

enquête sérieuse et impartiale pour déterminer les mobiles et démasquer les commanditaires;

– Appelle les organisations de défense des droits de l’homme à se tenir aux côtés des ayants-droit pour réclamer justice pour Souvi Ould Cheine.

– demande aux institutions étatiques de défense des droits de l’homme et plus particulièrement au Mecanisme de Prévention de la Torture de jouer pleinement leur rôle pour que de pareils atteintes à la dignité humaine qui ternissent l’image de notre pays et de sa Police Nationale, ne se reproduisent plus jamais chez nous.

Nouakchott, le 13 Février 2023.

La commission de Communication du PÔLE DE L’ALTERNANCE

Soumis par Hamady Lehbous