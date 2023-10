Guerre Israël-Hamas : Tsahal va étendre ses opérations terrestres et avertit les habitants de la ville de Gaza de se déplacer vers le sud

« Tsahal travaille avec une puissance immense… pour réaliser les tâches de la guerre. »

Cela survient alors que les forces israéliennes ont déclaré avoir mené davantage de raids à Gaza, y compris une intervention navale.

Dernier rapport Israël-Gaza : Israël va étendre ses interventions terrestres à Gaza ce soir ; les civils devraient se déplacer vers le sud

L’armée israélienne a déclaré que les troupes avaient utilisé des navires pour attaquer pendant la nuit « l’infrastructure militaire du Hamas », avec le soutien de l’aviation, le long de la côte du sud de la bande de Gaza.

Les responsables ont publié des extraits de ce qu’ils ont qualifié d’attaque, mais n’ont pas donné plus de détails.

La vidéo montre des détonations au bord de la mer et des militants tirant avec des armes dans l’obscurité.

Cependant, le Hamas a contesté la version des événements de Tsahal dans un communiqué et a déclaré que ses forces avaient repoussé les attaquants, ont rapporté les médias israéliens.

Les forces israéliennes ont également déclaré avoir effectué jeudi soir une incursion terrestre isolée à la périphérie de la ville de Gaza, dans le cadre d’une deuxième vague d’incursions récentes sur le territoire.

Selon les dirigeants de Gaza, plus de 7 300 Palestiniens ont été tués jusqu’à présent dans une série de frappes aériennes par Israël en représailles à l’effusion de sang transfrontalière perpétrée par le Hamas dans le sud du pays le 7 octobre.

Les autorités ont indiqué que parmi les morts figurent plus de 3 000 enfants et plus de 1 500 femmes.

Plus de 1 400 personnes en Israël, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’offensive initiale du Hamas, selon le gouvernement israélien.

Il a également indiqué que le Hamas détenait au moins 224 prisonniers à Gaza, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le nombre de morts dépasse de loin le total combiné des quatre conflits précédents entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000 personnes.

Plus d’un million de personnes à Gaza ont fui leurs maisons, beaucoup suivant les ordres israéliens d’évacuer vers le sud.

La récession humanitaire provoquée par la guerre et le blocus israélien a déclenché des rassemblements dans toute la région, et d’autres manifestations sont attendues vendredi après les prières musulmanes hebdomadaires.

Cette histoire exclusive est en cours de mise à jour et plus de détails seront bientôt publiés.

Veuillez actualiser la page pour la version la plus complète.

Vous pouvez recevoir les dernières nouvelles sur votre smartphone ou votre tablette à l’aide de l’application Sky News. Vous pouvez également suivre ou vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières actualités.

Source : skynews.com