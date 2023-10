Guerre Israël-Hamas : le chant controversé « Du fleuve à la mer » alors que des milliers de personnes se joignent à la marche pro-palestinienne à Londres.

Les manifestants, jeunes et vieux, ont défilé depuis le quai et sur le pont de Westminster, agitant des drapeaux palestiniens et brandissant diverses pancartes, certains disant « Libérez la Palestine », « arrêtez de bombarder Gaza » et « mettez fin à l’apartheid israélien ».

« Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », tel était l’un des cris entendus par la foule, même si elle était en désaccord avec le slogan.

Pour certains, il s’agit d’un appel à mettre fin à l’occupation israélienne de la Cisjordanie. Pour d’autres, notamment de nombreux groupes juifs, il s’agit d’un slogan antisémite.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que ce chant était antisémite, confirmant qu’il était « largement compris » qu’il appelait à la destruction d’Israël.

Un cheval de la police a renversé une femme pendant le rassemblement après avoir été effrayé par un feu d’artifice près du bâtiment de l’Assemblée nationale. Elle avait l’air bien alors qu’ils l’aidaient à reculer.

La dernière attaque terrestre d’Israël à Gaza ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant

< p> Le parcours de démonstration traverse le pont de Waterloo, le Strand, Whitehall et Parliament Street.

Avant l’événement d’aujourd’hui, la police métropolitaine a annoncé qu’il n’y avait pas de place pour les crimes haineux.

Ils ont dit qu’ils auraient 2 000 employés au travail dans toute la ville, ajoutant que des interventions étaient attendues si les manifestants étaient entendus utiliser le mot » » – un mot avec de nombreuses interprétations, notamment bataille ou procès, mais aussi guerre sainte.

Ils ont décidé de ne pas arrêter un homme filmé en train de scander des mots tels que « jihad », car ils ont opté pour la vidéo et n’ont reconnu aucun acte répréhensible, les avocats du ministère public de la Couronne étant parvenus à la même conclusion.

Les autorités ont également mis de côté l’interdiction d’autoriser les manifestants à se rassembler devant l’ambassade israélienne à South Kensington.

La dernière invasion terrestre de Gaza par Israël ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant

« Nous ne pouvons même pas réviser nos noms de famille » : à l’intérieur de Gaza après la coupure des lignes téléphoniques et Internet

Pendant ce temps, des agents des forces de l’ordre ont participé à des rassemblements pro-palestiniens à Londres, dont trois présentaient des images de parapentistes.

Des parapentes ont été utilisés par les combattants du Hamas lors de leur offensive surprise meurtrière contre Israël au début du mois.

Des centaines d’Israéliens ont été tués, dont 260 lors d’un festival de musique.

< p> Des milliers de personnes ont participé à des frappes de représailles d’Israël.

Source : skynews.com