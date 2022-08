Grand Tortue Ahmeyim : Sepco remporte le marché de fourniture de services logistiques.

Longtemps en suspens, l’appel d’offres pour la fourniture des services logistiques de la plateforme gazière Grand Tortue Ahmeyim a livré son verdict au terme d’âpres conciliations entre les différents partenaires que sont BP, Kosmos, Mauritanie (Smh) et Sénégal (Petrosen).

Ainsi, la société mauritanienne Sepco de l’homme d’affaires, Cheikh Benhmeida, a été déclarée attributaire des quatre lots en jeu dans une short-list comprenant aussi Maurilog, qui assurait jusque-là ce service et le groupement sénégalais Asco & Mce, partenaire technique du Sénégal Supply Base (Sss) détenu par un Consortium sénégalais d’investissement (Coseni).

Au départ, 35 sociétés et groupements avaient soumissionné à ce marché. Les évaluations techniques ont réduit la liste à trois finalistes.

Le résultat qui devait être annoncé courant mars a été retardé à cause, apprend Financial Afrik de sources bien informées, des débats internes entre les opérationnels qui porteraient leur choix sur Maurilog qui exécute actuellement le contrat et Asco&Mce en deuxième position en fonction de leurs classements technico-professionnels. Les financiers eux, tenaient à choisir celui qui offrait les prix les plus bas, ce qui est le cas de Sepco.

Néanmoins, BP, soucieuse de la bonne exécution de la phase drilling et commissioning du projet Gta, aurait demandé à Maurilog une extension du contrat jusqu’à courant 2024 et éventuellement au-delà pour couvrir toute la période précitée. La Société Sepco a été fondée en 2012 par Cheikh Benhmeida, diplômé de l’Institut français du pétrole (Ifp) France en tant qu’ingénieur pétrolier et ancien cadre de Schlumberger où il a officié pendant 18 ans dans ­différents pays.

Source: le Quotidien(Sénégal)