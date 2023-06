Gouvernement Ghazouani : des ministres indissolubles

“Nous avons part à la destinée des autres, nous sommes responsables les uns des autres. Liés indissolublement pour le bien et le mal.”

Charlotte Savary De Charlotte Savary / Et la lumière fut

Alors que l’heure est à l’agitation, à une émotion vive même passagère après ce triple scrutin où le parti au pouvoir, El Insaf, est arrivé largement en tête des élections législatives, régionales et municipales, il y a des ministres qui sont indissolubles.

En Mauritanie, depuis le début de la présidence de Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani, le 1 août 2019, pas moins de quatre gouvernements se sont succédé, ayant tous en commun des ministres indissolubles.

Il s’agit des ministres qui, même par ébullition, l’on ne peut pas dissoudre.

En effet, certains ministres, malgré leurs piètres performances, ont battu les records de durée de vie des régimes précédents que certains observateurs peuvent nous en citer quelques exemples.

Cependant, si la possibilité d’une reconfirmation souhaitée et souhaitable du Premier ministre Mohamed Ould Bilal s’annonce, cela ne doit pas occulter la nécessité de purger les ministres absents, critiqués par beaucoup et mauvais pour le pays.

Rappelons qu’en mars 2022, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a sévèrement critiqué le travail de certains ministres, les appelant à « travailler dur pour accomplir leurs devoirs ». Il a estimé que l’implication des ministres ne suffit pas : « Il est inacceptable que la plupart des ministères manquent de mécanismes visant à résoudre les problèmes des citoyens », disait-il .