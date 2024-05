Gorgol : Ndjadjibiné Gandega implore la Mauritanie pour retrouver ses fils !

La commune de Ndjadjibiné Gandega a organisé cet après-midi un grand mémorial en souvenir

de ses vaillants morts et disparus dans la traversée périlleuse de l’Atlantique et du Sahara !

En effet, la commune de Ndjadjibiné de concert avec sa diaspora établie en Europe a alerté

l’opinion nationale et internationale sur le fléau que constitue la tragique traversée de l’Atlantique

et du Sahara en vue d’aller en Europe. Les morts et disparus originaires des villages

du Guidimakha se chiffent à plusieurs centaines.

Plusieurs notables ont pris la parôle

pour demander à nos autorités d’aider à rapatrier les candidats à l’immigration qui se sont retrouvés dans les camps marocains

ou algériens. D’autres intervenants, ont mis à profit le récent reportage dans un camp d’immigrés à Bir Guendouze où une femme Soninké aurait reconnu la voix de son frère germain.

Bien que le sud de la Mauritanie continue de se vider de ses braves jeunes ; ces flux migratoires

connaissent leur paroxysme au Guidimakha : Djaddjibiné , Arr, Gouwoynide, Woullou Bonni…

Malgré les morts et disparus depuis plusieurs mois, l’ardeur des jeunes à prendre le chemin

de la traversée funeste et lugubre de l’Atlantique n’a pas baissé d’un iota.

C’est une manifestation organisée par Sakhasire kafo qui signifie littéralement » association

des bonnes mères » présidée par Assa Moussa Sangare.

Ladite manifestation a lieu ce mercredi 22 05 2024 en France à l’ambassade de Mauritanie

et en Mauritanie : Boully , Hassi chegar et Diadjbine.

Une mère qui demande aux autorités mauritaniennes de s’impliquer activement pour trouver nos enfants

disparus depuis des années pour certains et d’autres plus de 9 mois cas des jeunes de Diadjbine qui ont

disparu depuis le 03 Août 2023 parmi les disparus, je peux entre autres citer Mamo Timera, Tapa coulibaly.

Celui qui a lu le discours en Français c’est Gaye Silli Gandega l’ancien Maire.

Monsieur Timera Abdou Yamadou, l’actuel Maire a fait un discours en Soninke pour rassurer

les parents que les autorités sont sur les enquêtes et que toute la lumière sera faite sur ces disparus.

Avec

le représentant de Rapide info au Gorgol, Yahya Niane