Ghazouani et Macky évoquent la coopération dans un entretien poussé à Rome.

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, s’est entretenu, lundi après-midi, en marge du Sommet italo-africain à Rome, avec le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal.

Cet entretien s’est déroulé en deux temps : le premier a eu lieu, il y a deux semaines, lors de la visite de Macky Sall à Nouakchott et il se poursuit en second temps présentement à Rome.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères et sur les questions d’intérêt commun.

Le Président de la République participera au Sommet italo-africain, qui s’est ouvert à Rome, aux côtés de plus de 20 chefs d’État et de gouvernement africains, de 57 délégations internationales, de représentants de l’Union européenne, d’organisations régionales et d’institutions multilatérales opérant sur le continent, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

