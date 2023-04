Ghazouani envoie une délégation de haut rang pour rendre visite au diplomate, Yejdhih Ould Sid’Ahmed.

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été envoyé hier soir une délégation pour saluer l’académicien et ancien diplomate Dr Yejdhih Ould Sid’Ahmed à l’hôpital Cheikh Zayed à Nouakchott.

La délégation qui comprenait :

Mokhtar Ould Dahi, ministre de la Santé, Ismael Ould Cheikh Ahmed, directeur du Cabinet du président de la République et Houssein Ould Meddou, président de la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel.

Elle s’est sur le cas de l’ancien ambassadeur, , et a informé sa famille que le président avait en charge son traitement et des instructions pour lui apporter les soins et l’attention nécessaires.

De son côté, la famille de Yejdhih Ould Sid’ahmed a exprimé sa gratitude au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour s’être tenu à ses côtés en ce moment critique, et elle a décrit l’intérêt du président à suivre l’état de santé du père en le mentionnant et en le remerciant ; exprimant sa gratitude à la délégation déléguée par le Président pour s’informer de son état.

Elle a félicité le personnel de santé qui supervisait ses soins.

Au cours de sa longue carrière, Yejdhih Ould Sid’ahmed s’est distingué par son efficacité, son intégrité et sa responsabilité et au cours de son travail diplomatique, il a voyagé en tant qu’ambassadeur en Roumanie, en Libye, en Irak et aux Émirats arabes unis.،

L’Ambassadeur Yejdhih Ould Sid’ahmed a inauguré la première Ambassade du pays à Abou Dhabi et a dressé une carte des jalons de la coopération mauritanienne-émiratie.

On lui attribue le mérite d’avoir fait venir les pionniers des juges mauritaniens, diplômés d’Al-Mahdara Al-Shanqeetiyya, pour travailler aux Émirats arabes unis et renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines sanitaires et sociaux.