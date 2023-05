Ghazouani confirme sa volonté de développer la coopération avec la Bulgarie

Le 27 avril 2023, lors d’une cérémonie solennelle au palais présidentiel de Nouakchott, Veselin Dyankov a présenté ses lettres de créance à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie auprès de la République islamique de Mauritanie, ayant son siège à Tunis.

Lors de l’entrevue avec le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la volonté d’activer le dialogue et de développer la coopération entre la Bulgarie et la Mauritanie a été confirmée, y compris en favorisant les contacts d’affaires entre les deux pays. L’importance de développer le partenariat entre l’UE et la Mauritanie a également été soulignée.

La cérémonie officielle de remise des lettres de créance a été précédée d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug.