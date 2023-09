Ghazouani, candidat à sa propre succession

Le Président mauritanien briguera un second mandat d’ici deux mois.

En Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani brigue un second mandat présidentiel. Dans un entretien exclusif au Figaro vendredi, le président de la République a déclaré : » je me soumettrai a la volonte de la majorite et du peuple. À vous d’interpréter… »

À noter que selon les résultats officiels publiés dimanche 21 mai 2023, le parti au pouvoir a remporté une immense victoire aux élections législatives, régionales et municipales du 13 mai, une victoire qui a consolidé le statut de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Ce scrutin devrait lui permettre de rester à la tête du pays malgré son organisation qui avait été entachée de nombreux dysfonctionnements lesquels ont provoqué les critiques des partisans de l’opposition et de ceux du gouvernement.

L’élection présidentielle 2024 devrait le maintenir à la tête de l’Etat.

Biographie de Ghazouani

Mohamed Cheikh El Ghazouani est issu d’une importante famille soufie de Mauritanie et est né le 2 décembre 1956 à Boumdeid, dans la wilaya de l’Assaba, à l’est du pays.

Élu dixième président de la République islamique de Mauritanie le 22 juin 2019, il a pris ses fonctions le 1er août 2019. Marié, il est père de 6 enfants.

En plus de son éducation formelle, Mohamed Cheikh El Ghazouani a reçu une éducation coranique.

Ce qui lui a permis de réciter le Coran à l’âge de dix ans. Après le lycée, il rejoint l’armée.

Après l’Académie militaire, il est promu ensuite sous- lieutenant en juillet 1981.

Il évolue normalement dans ses différents grades d’officier, jusqu’à sa promotion au grade de Général de Brigade en avril 2008.

Puis, il accède au grade de Général de division le 1er janvier 2012. Par ailleurs, Ghazouani est titulaire d’un Master en sciences administratives et militaires ainsi qu’un diplôme universitaire en droit.

Avant son élection au premier tour de la Présidentielle, il a occupé plusieurs postes de haut niveau:

Dans le domaine militaire, il a poursuivi de nombreuses formations et cours et a reçu nombre de certificats :

Cours d’Etudes Militaires Supérieures en Jordanie.

Cours d’Etat- Major, Cours de perfectionnement avancé en Cavalerie ensuite Cours de perfectionnement à l’Ecole Militaire d’Atar et Brevet parachutiste .

Il fait finalement une formation d’officiers à l’Académie Royale Militaire de Meknès.