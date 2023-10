Ghazouani annonce l’ouverture de l’année scolaire 2023-2024.

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé aujourd’hui lundi, depuis la moughataa de Teyarett (Nouakchott Nord), l’ouverture de l’année scolaire 2023-2024, lors d’une cérémonie officielle.

Le Président a visité certaines salles de classe d’une école et son personnel lui a présenté, au nom de la famille scolaire, un message de gratitude pour les efforts déployés pour améliorer le système éducatif, exprimant sa disponibilité d’agir encore plus pour améliorer les performances. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également écouté des élèves de cette école chanter l’hymne national.

Lors de cette cérémonie, le Président de la République a visité l’exposition organisée par les ministères en rapport avec l’éducation, où il a été informé des réalisations accomplies dans ce secteur ultrasensible au cours des quatre dernières années en termes d’infrastructures, de recrutements, d’améliorations aux plans matériel et institutionnel en faveur des enseignants.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, du président de l’Assemblée Nationale, du chef de file de l’Opposition Démocratique, du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, du ministre chargé du Cabinet de la Présidence de la République, de la ministre conseillère à la Présidence de la République du ministre conseiller à la Présidence, des membres du gouvernement, du wali de Nouakchott- Nord de la présidente de la région de Nouakchott, du maire de la commune de Teyarett, de certains autres hauts responsables et des membres du corps diplomatique accrédités en Mauritanie.

Avec agence