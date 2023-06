Genève: la Ministre à la Conférence Internationale du Travail

La ministre de la Fonction publique et du Travail, Mme Zeinabou Mint Hmednah, a quitté Nouakchott dimanche à l’aube pour Genève (Suisse) afin de participer à la 111e session de la Conférence internationale du Travail, qui se déroule au siège de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à Genève, durant la période du 05 au 16 juin.

L’ordre du jour de cette session comprend la discussion de questions essentielles, notamment: “Le rapport du Directeur général de l’organisation sur la promotion de la justice sociale, un rapport sur les conditions des travailleurs dans les territoires arabes occupés, des rapports sur l’apprentissage, la protection sociale pour les travailleurs, et les moyens de parvenir à une transition juste vers des économies durables et inclusives, des apprentissages de qualité et la protection des travailleurs.

La ministre est accompagnée d’une délégation tripartite qui comprend, outre ses principaux collaborateurs, des représentants du patronat et des syndicats.