Des membres du gouvernement ont commenté le conseil

Des membres du gouvernement ont commenté, jeudi après-midi, les résultats du conseil des ministres qui s’est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s’agit des ministres de l’Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nany Ould Chrougha, des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, de la Fonction publique et du Travail, Mme Zeinabou Mint Hmednah.

Dans son mot introductif, le porte-parole a déclaré que le conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et des communications, dont deux sont relatifs à l’évolution de la performance des projets financés par des partenaires étrangers d’une part et à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale des concours, d’autre part. Il a ensuite invité les ministres à intervenir à tour de rôle, afin d’apporter plus de précisions.

Prenant la parole, le ministre des Affaires économiques a rappelé qu’en juin 2022, le Président de la République avait convoqué les coordinateurs de projets financés par des partenaires étrangers pour leur dire que l’exécution desdits projets n’était pas satisfaisante, qu’il fallait y remédier. Aussi, des mesures ont été prises dit- il, à différents niveaux afin d’optimiser les performances et de renverser complètement la situation.

Le ministre a, à cet effet, présenté l’évolution tendancielle des taux de réponse aux nouvelles consignes mais aussi les projets problématiques. Le taux de réponse des coordinateurs de projets aux questionnaires du ministère des Affaires économiques est passé de 45% en juillet 2022 à 81,7% en janvier 2023. Durant la même période, les projets problématiques sont passés de 58% à 21,7%.

Le ministre a déclaré que c’est avec la bonne exécution des projets que l’on construit un pays et que l’on répond aux besoins des populations, notant que le travail va se poursuivre, avec l’objectif de maintenir les projets problématiques en dessous des 20%.

Répondant à une question sur l’action du ministère pour juguler la hausse des prix des légumes, le ministre a indiqué qu’un virage a été amorcé depuis plus d’une année pour l’autosuffisance en céréales et légumes. Il s’agit selon lui d’un processus plus ou moins long, dont les résultats ne vont pas être visibles maintenant.

De son côté, la ministre de la Fonction publique, a fait l’économie du projet décret modifiant des dispositions du décret 2014- 060 du 13 mai 2014 portant réorganisation et fonctionnement de la commission nationale des concours. Elle a souligné que depuis l’accession du Président de la République au pouvoir, des jalons ont été posés pour promouvoir la transparence dans le recrutement de fonctionnaires, notant que la commission nationale des concours est l’organisme incontournable à travers lequel on accède la fonction publique.

L’objectif du projet de décret est de mettre en place un mécanisme indépendant de prise en charge et de traitement des réclamations. Selon la ministre, il y a eu nombreuses plaintes à l’issue de certains concours, d’où la mesure. De ce fait, la commission nationale des concours ne sera plus juge et partie, car la prérogative va être confiée à une instance à part.

Par ailleurs, la ministre a souligné que le projet de décret introduit une disposition qui oblige les membres des jurys, à signaler tout lien de parenté avec un candidat afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt et promouvoir la transparence.

Interpellé sur les recrutements à la fonction publique, la ministre a indiqué qu’on est passé de 1500 à 3310 nouveaux fonctionnaires recrutés chaque année, depuis 2019. L’année dernière, 5150 fonctionnaires ont été recrutés, via concours, soulignant que 4 concours sont programmés pour un total de 3830 postes. En outre la ministre a tenu à saluer la dématérialisation du processus de dépôt de candidatures. Une plateforme virtuelle a été mise en place à cet effet.

Interpellé sur l’évolution de la situation depuis l’évasion de détenus terroristes de la prison centrale de Nouakchott, le porte-parole du gouvernement a relativisé en déclarant que toutes les prisons du monde ont des failles que les détenus tentent d’exploiter.

Dans pareilles circonstances, les autorités sécuritaires agissent à deux niveaux, dit-il. Le premier concerne l’enquête interne pour déterminer les circonstances de l’évasion, les responsabilités et faire en sorte que cela ne se reproduise pas. La seconde concerne la traque des fugitifs, qui seront tous retrouvés a -t- il affirmé. Il a relevé que la Mauritanie est un Etat de droit, qui respecte les droits de l’homme, dont ceux des prisonniers, de quelque bord que ce soit.

Toujours concernant l’incident qui a occasionné la coupure d’internet mobile (4G), le porte-parole du gouvernement a souligné que les questions sécuritaires passent avant tout. Conscient du désagrément causé, il précise qu’elle sera rétablie dès que possible. Il a toutefois rappelé que le Wifi reste accessible.

Par rapport à l’opération ramadan, le porte-parole du gouvernement a dit qu’une commission interministérielle planche sur la question et les dispositions nécessaires seront prises.