Génération de bâtisseurs !

Soyons cette génération de bâtisseurs, cette génération qui a la responsabilité de refonder la Mauritanie pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à la future génération et à nos enfants

Pour cultiver l’unité nationale et la cohésion sociale en Mauritanie, il est important d’inclure tous les Mauritaniens, même ceux qui ont perdu leur identité. Voici quelques suggestions pour y parvenir :

Sensibilisation : Organisez des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la diversité et l’inclusion, en mettant en évidence l’importance de toutes les identités mauritaniennes.

Notre Dialogue interculturel : Encouragez les Mauritaniens issus de tous les groupes ethniques et culturels à se rencontrer, à dialoguer et à mieux se comprendre. Organisez des événements, des forums ou des tables rondes pour favoriser ces échanges.

Éducation : Intégrez des programmes éducatifs qui mettent en valeur la diversité mauritanienne et promeuvent le respect mutuel. Enseignez l’histoire, la culture et les traditions de toutes les communautés afin de renforcer le sentiment d’appartenance à une seule nation.

Participation politique : Encouragez la participation politique de tous les Mauritaniens, quelles que soient leur ethnique, leur culture ou leur identité. Assurez-vous que tous les citoyens ont une voix égale dans le processus démocratique et qu’ils se sentent représentés.

Renforcement des liens sociaux : Favorisez des événements communautaires où tous les Mauritaniens peuvent se réunir et célébrer leur diversité. Organisez des fêtes nationales, des festivals culturels et des activités sportives pour renforcer les liens sociaux entre les communautés.

Lutte contre la discrimination : Prenez des mesures pour lutter contre la discrimination et garantir l’égalité des droits pour tous les Mauritaniens. Mettez en place des lois et des politiques qui protègent les droits de toutes les communautés et punissent la discrimination.

En encourageant le respect mutuel, en célébrant la diversité et en garantissant l’égalité des droits pour tous, nous pouvons contribuer à cultiver l’unité nationale et la cohésion sociale en Mauritanie. Il est essentiel de travailler ensemble en tant que nation indivisible pour construire un avenir inclusif et prospère.

*Abdoulaziz DEME*

Le 09 Octobre 2023