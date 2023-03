Garder la discipline

Après un renouveau marqué par une réglementation actualisée et des valeurs d’équité clairement établies, le parti Insaf a conquis la « démocratie » en remettant les militants au centre de la décision et de l’action. Premièrement, il y a une distinction claire entre les militants, les sympathisants et les membres. Après une nuit blanche de consultations avec le Président de la République, le chef du parti nous a finalement apporté la question de l’abolition du parti et re-clarifié que les sympathisants et militants ont le droit de voter pour ceux qui doivent réellement les representer, de garder la discipline mais pas de s’exprimer.

Ahmed Ould Bettar