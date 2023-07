G5 Sahel: Albares salue le leadership du Président mauritanien

Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne et Président sortant de l’Assemblée Générale de l’Alliance Sahel, M. José Manuel Albares, a félicité et remercié la Mauritanie et très particulièrement le Président de la République de Mauritanie, pour son accueil et son travail pour l’organisation de cette importante réunion.

«Plus d’un an après vous avoir accueilli à Madrid, nous sommes très heureux d’être de retour au Sahel pour tenir notre assemblée générale.

D’abord je voudrais féliciter et remercier la Mauritanie et très particulièrement le Président de la République de Mauritanie, pour son accueil et son travail pour l’organisation de cette importante réunion.

Je voudrais aussi remercier et reconnaître son leadership pour la redynamisation du G5 Sahel, déjà manifesté lors du sommet extraordinaire le 20 février et lors de la réunion ministérielle d’hier.

Il s’agit d’une assemblée très importante. Nous nous rencontrons aujourd’hui pour renouveler notre partenariat avec notre partenaire du G5 Sahel. Nous sommes ici, pour mieux nous coordonner, afin de répondre de façon plus efficace aux besoins des populations sahéliennes, dans un contexte spécialement difficile.

Nous suivons avec inquiétude l’évolution de la situation de la région. La sécurité alimentaire continue de s’exacerber chaque année, du fait du changement climatique et les chocs extérieurs tel qu’on le voit en Ukraine.

Les attaques terroristes et les violences ne cessent pas non plus, occasionnant le déplacement de milliers de personnes qui nécessitent une attention urgente.

Aujourd’hui, nous sommes particulièrement préoccupés par la situation des populations déplacées au Burkina Faso et sa frontière avec le Niger, au Tchad à cause de la guerre au Soudan aussi.

La stabilité des Etats du Sahel est fondamentale pour le développement de la région et le bien être des populations. Nous suivons de près les processus de transition dans plusieurs Etats de la région. Nous les encourageons à persévérer dans leurs efforts pour revenir à l’ordre constitutionnel et à poursuivre le dialogue avec leurs partenaires régionaux au sein du G5 Sahel.

Je voudrais transmettre un message clair d’appui au G5 Sahel, aux autorités et citoyens sahéliens. Nous sommes plus engagés que jamais, malgré les difficultés et condamnons particulièrement les campagnes de désinformation qui cherchent à générer de l’instabilité et des tensions.

Chers amis, nous croyons fermement aux solutions multilatérales pour relever les défis auxquels la région du Sahel est confrontée. Nous nous réjouissons donc du nouvel élan que le G5 Sahel entend donner à la région à travers un nouveau cadre.

La nouvelle stratégie de sécurité et développement du G5 aborde un certain nombre de priorités, dont la résilience face aux chocs climatiques. C’est le thème central que nous avons choisi pour l’assemblée de cette année.

Des millions de personnes au Sahel sont en risque de tomber dans la pauvreté, en raison des chocs liés aux changements climatiques, si des mesures d’adaptation au climat ne sont pas prises.

Il est donc essentiel de construire des solutions résilientes avec des mécanismes de protection. L’une des priorités de la coopération espagnole est l’adaptation aux changements climatiques.

Le Sahel est une région prioritaire de la coopération espagnole. Nous nous engageons à porter la voix de nos partenaires du Sahel aux débats et discussions qui auront lieu dans les mois à venir. Nous nous réjouissons que la prochaine présidence de l’Alliance Sahel, l’Allemagne que je salue, et qui prend le relais aujourd’hui, soit déterminée à continuer à faire avancer cette question cruciale».

