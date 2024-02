France: Un député demande au gouvernement de condamner le report de l’élection présidentielle au Sénégal

Le report de l’élection présidentielle au Sénégal est condamné par la communauté internationale. En France, le député Aurélien Taché l’assimile à un « coup d’Etat constitutionnel ». De plus, le député écologiste demande au gouvernement français de condamner le report de l’élection présidentielle 2024.

« La France, patrie de la démocratie et malgré un douloureux passé colonial grande amie du Sénégal, ne peut rester silencieuse », dit Aurelien Taché, qui demande au gouvernement de « condamner clairement le « coup d’Etat institutionnel » en cours.

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé samedi le report sine die de l’élection présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février. L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans les rangs de l’opposition, qui dénonce « un coup d’Etat constitutionnel ».

Macky Sall a justifié ce report par le « différend entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, en conflit ouvert à propos d’une supposée affaire de corruption. »