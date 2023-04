France 24 et les élucubrations d’un faux expert makhzénien

Contribution de Mohamed El-Abassi, ancien diplomate- Publié dans lapatrienews

Cette chaine française dans sa version arabophone a été prompte à s’intéresser à la première visite à l’étranger de M. Ahmed Attaf, ministre des affaires étrangères algérien pour inviter deux experts, l’un mauritanien et l’autre marocain, pour discuter du mémorandum signé, lors de cette visite, entre l’Algérie et la Mauritanie sous le titre générique insidieux « Algérie-Mauritanie : Vers une nouvelle alliance dans la région du Maghreb».

Cette chaine se serait mieux dédouanée, en offrant à ses téléspectateurs, selon la déontologie et le bon sens, deux intervenants des deux pays concernés, à savoir de l’Algérie et de la Mauritanie sur un sujet qui les concerne exclusivement. Mais le choix de cette chaine bien connue pour ses entorses indigestes, aura décidé autrement, selon une ligne éditoriale propre et bien connue, ce qui soulève des questionnements peu flatteurs quant à son impartialité et à ses desseins occultes.

Sans s’attarder sur la forme peu conventionnelle de cette émission (in)culte d’un «face sans à face » sans vis-à-vis algérien, le contenu et les idées de ce débat peuvent être résumés comme suit, s’agissant de l’expert mauritanien puis du marocain :

Que l’Algérie et la Mauritanie, comme l’a si bien dit, M. Souleymane Cheikh Hamdi, signent un accord, en quoi cela gênerait-il, le Maroc ? Les deux pays étant souverains n’ont d’autorisation, ni de compte à rendre à une quelconque tierce partie.

Quand le Maroc s’est aligné avec le Sénégal contre la Mauritanie dans la crise entre les deux pays entre 1989 et 1991, la Mauritanie, qui s’en souvient, n’en a pas tenu rigueur à Rabat.

La Mauritanie reconnait depuis 1984, en toute souveraineté et légitimité, la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) et, ni le Maroc, ni l’Algérie n’ont de droit de regard dans la position de la Mauritanie qui soutient la légalité internationale et les décisions de l’ONU et de l’Union Africaine dont la RASD est membre, à part entière.

Le Maroc considère ses relations avec la Mauritanie selon le fameux crédo de l’ancien président Bush à propos du terrorisme : « Ou bien vous êtes avec nous ou contre nous » !

Nous ne sommes pas dans la défense de l’Algérie mais quand certains marocains disent que l’Algérie est en train de préparer une alliance maghrébine sans le Maroc, nous disons que tous les pays ont le droit souverain de conclure les alliances qu’ils décident, et le Maroc peut le faire aussi.

La Mauritanie partage de longues frontières avec l’Algérie et il est tout à fait normal que la Mauritanie entretienne des relations stratégiques avec l’Algérie et, pour preuve, une coordination sécuritaire existe entre les deux pays qui partagent une longue frontière sensible.

L’Algérie est un pays fort et n’a pas besoin d’inciter d’autres pays pour sceller une quelconque alliance.

Quant à M. Tarek Atlali, le directeur du « centre marocain d’études et de recherches stratégiques », ses interventions se résument essentiellement à ceci :

Comme si le ridicule ne tue plus, le Maroc, selon lui, est la puissance qui doit faire peur à la Mauritanie puisque « c’est une puissance régionale au Maghreb et en Afrique dans les domaines politique, financier, économique, militaire, diplomatique etc….avec des relations poussées avec les autres puissances mondiales et émergeantes, la Chine, la Russie, l’Inde, les Etats unis etc…. » et, l’Algérie est un pays « hors la loi qui traite avec le Hezbollah, l’Iran et le Front Polisario. »

Il n’ ya que le Maroc qui a aidé la Mauritanie et toute l’Afrique de l’Ouest pendant de la pandémie de la Covid 19. L’Algérie était absente de la solidarité avec la Mauritanie et de l’Afrique.

Le projet de la route Tindouf – Zouerate est dans l’impossibilité de compenser le flux des échanges commerciaux à travers le passage « illégal » d’El-Guerguerate et que « la Mauritanie fut le premier à applaudir à la violation du statu quo ».

L’Algérie est un pays qui introduit la discorde et la guerre dans l’intérieur de chaque pays avec lequel elle se lie.

Ce compte rendu des interventions de deux experts appellent certains commentaires irrépressibles :

Ø L’émission censée être intellectuelle dans un « face à face » des parties concernées par le sujet en a décidé autrement en excluant l’Algérie alors qu’il s’agit bien de l’Algérie et de la Mauritanie qui a reçu officiellement le Ministre algérien des affaires étrangères.

Si M. Souleymane Cheikh Hamdi, est intervenu dans un calme olympien et dans une sérénité qui manquent atrocement à l’autre, la crédibilité insoupçonnable des arguments du premier n’avait de réplique marocaine qu’une litanie de propagande makhzénienne bien apprise par M. Tarek Atlali. Néolithique, l’est donc ce M. Tarek Atlali

· Il n’y a que ce dernier qui parle d’un voisinage territorial maroco-mauritanien et, par ailleurs, le seul à plaider, toute honte bue, pour la normalisation avec l’entité sioniste, en invitant tous les autres pays à déserter l’ONU puisque celle-ci y siège.

· Si l’Algérie a fait introduire Wagner au Mali, selon les dires de Tarek Atlali, c’est porter une grave accusation contre l’Algérie et attenter à la souveraineté du Mali. C’est une contradiction avec ses propres déclarations selon, lesquelles le Maroc entretient les meilleures relations avec la Russie pendant que Rabat condamne Moscou et fournit des chars à l’Ukraine.

Encore une fois et de plus, le verbiage contradictoire, antagonique et antinomique décousu de faux experts chauffés à blanc par la propagande makhzénienne fournissent la preuve d’un système et d’une diplomatie qui finissent par se mordre la langue à force de mensonges si gros qu’ils y croient dans une paranoïa démentielle et une haine anti algérienne séculaire.

Mohamed El-Abassi, ancien diplomate

Source: lapatrienews