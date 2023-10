Fosses communes, corps non réclamés et cimetières surpeuplés.

Fosses communes, corps non réclamés et cimetières surpeuplés. La guerre prive Gaza des rites funéraires

Les Palestiniens affirment que la guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas les prive non seulement de leurs proches, mais aussi des rites funéraires qui offrent depuis longtemps aux personnes en deuil un peu de dignité et de clôture au milieu du chagrin.

Par ISABEL DEBRE Associated Press et WAFAA SHURAFA Associated Press 28 octobre 2023 9h36

DEIR AL-BALAH, Bande de Gaza – Ce n’était ni le lieu ni le moment du véritable pardon, a partagé Omar Dirawi. Pas ici, dans ce champ poussiéreux jonché de morts enveloppés dans des couvertures et zippés dans des sacs mortuaires. Et pas maintenant, alors que les frappes aériennes israéliennes s’abattent sur lui pendant une troisième semaine, anéantissant davantage son quartier et déchirant des centaines de familles et d’amis. Dans la ville de Zawayde, au centre de Gaza, le photojournaliste palestinien de 22 ans a enterré 32 membres de sa famille qui avaient été tués lors des frappes aériennes israéliennes le dimanche précédent.

Les tantes, oncles et cousins ​​​​de Diravi de la ville de Gaza avaient obéi aux ordres militaires israéliens d’évacuer et avaient trouvé un repaire chez lui, dans le sud. Quelques jours plus tard, Diravi a déchargé leurs corps de l’arrière d’un camion, creusé une tranchée étroite bordée de parpaings et récité des prières funéraires abrégées avant l’effondrement la nuit, les avions de guerre israéliens ont hurlé et tout le monde s’est enfui à l’intérieur.

« Il n’y a rien de vrai là-dedans », a déclaré Diravi à propos de l’enterrement général. « Je n’ai même pas fait mon deuil. Mais je n’avais pas le choix. Le cimetière était complet et il n’y avait plus de place. »

Les Palestiniens affirment que cette guerre les a privés non seulement de leurs proches, mais aussi des rituels funéraires qui ont longtemps offert aux personnes en deuil un peu de dignité et de clôture au milieu d’une tristesse insupportable. Les frappes israéliennes ont tué tellement de personnes si rapidement qu’elles ont submergé les hôpitaux et les morgues, rendant les rituels de mort naturelle pratiquement impossibles.

Et à tout ce qui a été volé lors de l’attentat, les Palestiniens ont ajouté samedi une autre perte : le service cellulaire et Internet. Plusieurs personnes à Gaza qui ont pu communiquer avec le monde extérieur ont déclaré que les gens sont actuellement incapables d’appeler le 911 ou de savoir si les personnes autour d’eux, vivant dans divers bâtiments, sont actuellement en vie.

Depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a lancé une offensive sanglante et sans précédent contre Israël, la réponse de l’armée israélienne a tué plus de 7 700 Palestiniens, a déclaré le ministère de la Santé basé à Gaza. Près de 300 des morts n’ont pas été identifiés. La peur et l’agitation se sont répandues samedi alors qu’Israël élargissait son incursion terrestre et intensifiait ses bombardements.

Environ 1 700 personnes restent coincées sous les décombres alors que les frappes aériennes israéliennes perturbent et menacent les responsables civils de la défense, dont l’un a été tué lors d’une mission de sauvetage vendredi. Parfois, il faut des jours aux médecins pour sortir les corps. Jusque-là, les cadavres sont constamment excessivement gonflés et défigurés pour être reconnaissables.

« Des centaines de personnes sont tuées chaque jour », a déclaré Inas Hamdan, officier de liaison basé à Gaza pour l’organisation des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. « L’ensemble du système à Gaza est surpeuplé. Les gens s’occupent des morts du mieux qu’ils peuvent. »

Les cimetières surpeuplés ont obligé les familles à déterrer des corps enterrés depuis longtemps et à approfondir les trous. C’est ainsi que des survivants ont enterré Bilal al-Hour, professeur à l’Université al-Aqsa de Gaza, et 25 membres de sa famille tués vendredi dans les frappes aériennes qui ont détruit leur maison de quatre étages à Deir al-Balah.

Le frère d’Al-Hour, Noor, a exhumé vendredi les anciennes propriétés de sa famille dans le cimetière local, dans le but d’y placer le défunt récemment. Ses mains étaient sombres de crasse grave, il restait inodore tandis qu’il comptait chaque parent qui avait été descendu dans la terre.

« Il y a le fils de Bilal avec sa femme et ses enfants, son autre héritier plus jeune, et bien sûr sa fille qui a terminé ses études secondaires l’année précédente et qui était censée devenir médecin », a-t-il partagé, avant de s’arrêter pour citer le Coran. « A Allah nous appartenons et à Lui est notre retour. »

Les morgues surpeuplées ont obligé les hôpitaux à enterrer les gens avant que leurs proches puissent les récupérer. Les fossoyeurs ont déposé côte à côte des dizaines de corps non identifiés dans deux immenses tranchées creusées par une excavatrice dans la ville de Gaza. À l’heure actuelle, il y a 63 et 46 corps, a déclaré Mohammed Abu Selmiya, directeur général de l’hôpital Shifa. à la morgue ou négligés dans la crasse hante de plus en plus les Palestiniens de Gaza.

Pour augmenter les chances d’être reconnus en cas de décès, les familles palestiniennes ont commencé à porter des bracelets d’identité et à gribouiller les noms au marqueur sur les bras et les jambes de leurs enfants.

Dans certains cas, les corps sont tellement décomposés qu’ils sont méconnaissables, même pour leurs proches. Dans d’autres cas, aucun membre de la famille ne peut survivre pour réclamer les morts.

« Nous constatons souvent cela dans notre travail, même jeudi soir dans la ville de Gaza, lorsque 200 personnes ont été tuées, il y avait des noms et des numéros personnels écrits à l’encre sur les corps d’enfants », a déclaré Mahmoud Bassal, un représentant du mouvement palestinien. Défense Civile. « C’est une douleur que je ne peux pas décrire, de voir cela. »

Le ministère des Awqaf à Gaza, en charge des affaires religieuses, insiste actuellement sur des enterrements précipités et autorise la construction de fosses communes en raison « du grand nombre de personnes tuées et du peu d’espace disponible. Chaque province de Gaza compte au minimum deux charniers, selon les autorités, certains d’entre eux abritant plus de 100 personnes.

Mercredi, dans le camp de réfugiés surpeuplé de Nuseirat, dans le centre de Gaza, un violent barrage de frappes aériennes israéliennes a rasé un bloc entier – environ 20 immeubles de grande hauteur – tuant 150 personnes et en emprisonnant davantage sous les décombres, ont déclaré les habitants.

« Nous n’avons pas le temps de faire quoi que ce soit et nous n’avons de place nulle part », a déclaré Khalid Abdu, 52 ans, du camp. Tout ce que nous pouvons créer, c’est creuser un énorme trou avec nos mains. Ensuite, nous jetons les corps à l’intérieur. jeudi devant l’hôpital des martyrs d’Al Aqsa, à la recherche de visages familiers, a expliqué Abdu. Les travailleurs ont qualifié certains sacs mortuaires de « inconnus » avant de les enterrer dans des fosses communes. Les familles ont été enterrées ensemble.

Alors qu’il essaie de dormir, Abdou a déclaré avoir entendu des bruits de cette nuit-là : le grondement du tonnerre mélangé à des cris de choc et des cris d’enfants.

Mais ce qui l’empêche le plus de dormir, dit-il, c’est l’idée que personne n’a lavé les corps des morts ni changé leurs vêtements avant l’enterrement. Personne ne couvrait son corps avec affection, comme c’est courant dans l’Islam, ni ne faisait de travail touchant.

Et personne ne sert sûrement le café amer et les dattes sucrées habituelles aux amis et aux parents pour exprimer leurs condoléances.

« En Islam, nous avons trois jours de deuil. Mais il n’existe aucune méthode permettant d’observer cela à ce moment-là », a expliqué Abdu. « Avant la fin du deuil, vous finirez par mourir également. »

