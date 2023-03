Forum national pour la promotion de l’entrepreunariat féminin

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Niang Mamoudou, a supervisé le lancement de la première édition du Forum national pour la promotion de l’entrepreunariat féminin, en présence de la Ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Madame Saviya Ntaha.

Le Forum, organisé à travers le programme « Mechroui-Moustaghbeli » sera l’occasion pour les femmes de se rencontrer, s’informer, se former et faire progresser la cause de l’entreprenariat féminin à travers les conférences de haut niveau et des expositions des entreprises féminines.

Dans son discours, le Ministre a précisé que parmi les promoteurs que le département finance, l’objectif est que 50% soient des femmes. « Nous nous devons, par conséquent, d’encourager et de soutenir le dynamisme, la créativité et l’ambition de nos mères, épouses et sœurs entrepreneures afin qu’elles contribuent à leur juste mesure à la richesse nationale et à la création d’emplois durables et décents » a-t-il déclaré.

La cérémonie officielle de lancement de ce Forum s’est faite en présence de l’Ambassadeur de France dans notre pays, de la Directrice générale de l’Agence Française de Développement, du Directeur de la Caisse de Dépôt et de Développement (CDD), de la Directrice du Réseau National des Caisses Populaires d’Epargne et de crédit (PROCAPEC), le Secrétaire général du ministère, de cadres du département et des femmes entrepreneurs.