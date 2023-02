Néma : lancement de la formation par apprentissage de 1800 jeunes financée par le Fonds de la Formation Technique et Professionnelle (2FTP) et lancement des activités du Programme MEHENTI pour l’année 2023 et distribution de kits d’insertion au profit de 50 sortants de l’EEFTP de Néma.

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Niang Mamoudou, a supervisé, ce matin, deux activités importantes à partir des locaux de l’Ecole d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Néma.

La première partie de la cérémonie a concerné le lancement de la formation par apprentissage de 1800 jeunes sur l’étendue du territoire national dont 100 à Néma. Cette formation est financée par le Fonds de la Formation Technique et Professionnelle (2FTP) ; Le choix des métiers s’est fait à la lumière des besoins en main d’œuvre qualifiée de l’économie au niveau des Wilayas et à la suite d’un démarchage des entreprises formelles et informelles.

Le Ministre a également supervisé la remise de kits d’insertion au profit de 50 sortants de l’EETFP de Néma afin de leur apporter un appui à leur autonomisation. Cette activité s’inscrit dans le cadre de MEHENTI, programme de valorisation des métiers et professions. A travers ce programme, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle entend pallier le déséquilibre entre les opportunités offertes en matière d’emploi et le besoin en main d’œuvre.