Forum d’investissement entre la Mauritanie et l’OCI.

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud a présidé, mercredi au centre international des conférences de Nouakchott, l’ouverture des travaux d’un forum d’investissement entre la Mauritanie et l’Organisation de la Conférence Islamique.

Cette rencontre est organisée en marge de la 49ème de la conférence des ministres des Affaires étrangères d’Organisation.

Le forum, auquel prennent plusieurs acteurs économiques, investisseurs et agences de promotion des investissements, constitue un espace de partenariat pour des accords entre la Mauritanie, destination d’investissement privilégiée dans plusieurs secteurs prioritaires, et les pays de l’OCI.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement dont le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, la directrice de cabinet du Premier ministre, deux chargés de mission, deux conseillers au premier ministère, des représentants de l’union du patronat mauritanien et certains des membres du corps diplomatique.

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, accompagné du secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, M. Hussein Ibrahim Taha, a supervisé également la signature d’accords et de mémorandums d’accord entre la Mauritanie et l’Organisation de la coopération islamique, en plus du Centre islamique pour le développement du commerce, et de la Fédération marocaine des industries de transformation et de valorisation du poisson.

La signature de ces accords intervient en marge des activités du Forum d’investissement Mauritanie – OCI.

