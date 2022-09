Forum des investisseurs internationaux à Dakhla

Publié dans Maroc diplomatique le 12/09/2022

Futur hub de croissance pour les entreprises internationales, la région Dakhla Oued Eddahab accueille du 17 au 20 septembre 2022 la première édition du Forum des Investisseurs internationaux. cet événement réunira, lundi 19 septembre au Palais des Congrès de Dakhla, plus de 150 acteurs économiques publics et privés internationaux et représentants d’institutions financières étrangères et fonds d’investissements étrangers.

Répondant à l’appel lancé en août dernier par SM le Roi Mohammed VI lors du Discours Royal prononcé à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, ce forum vise aussi à soutenir les Marocains du Monde porteurs de projets et inciter la communauté juive marocaine de l’étranger à investir dans la région.

Les représentants du Groupement des entreprises de l’Andalousie, de la Chambre de Commerce Suisse, de la Communauté des juifs marocains de l’Amérique Latine, de la Chambre américaine de Commerce, du Fonds d’investissements CROWE ou encore de l’Academia de la Diplomacia Espanola participeront notamment à ce forum et parapheront, dans la matinée, avec des institutions politiques et économiques de la région Dakhla Oued Eddahab, des protocoles d’accord portés sur l’investissement dans plusieurs secteurs d’activités, la création d’emploi, l’incitation à l’investissement ou encore la mise en place des fonds d’investissements.

Les participants du Forum des investisseurs internationaux se retrouveront ensuite, dans l’après-midi, dans six workshops, pour échanger sur les potentialités d’investissements offertes par les secteurs du commerce et de l’industrie, de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, la pêche et l’aquaculture, le tourisme, la logistique et infrastructure, ou encore l’agriculture. Ce forum sera ponctué en soirée par un dîner de clôture au cours duquel les participants pourront là encore échanger sur les potentialités économiques de la région de Dakhla Oued Eddahab.

Source: Maroc diplomatique