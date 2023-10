Forum au journal el moudjahid sur le sahara occidental : «L’indépendance maintenant!»

L’Occident et ses médias font du mensonge et de la désinformation une stratégie bien ficelée.

Le Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui et le quotidien El Moudjahid ont organisé, hier, au siège du journal, une conférence sur le thème: Cinq décennies suffisent, l’indépendance maintenant!). La rencontre a été animée par Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, en présence de l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique, avec la participation de représentants du corps diplomatique accrédités à Alger.

C’est dans le cadre de la solidarité avec le peuple sahraoui que le Forum a organisé ladite conférence pour rappeler la lutte héroïque du peuple sahraoui pour son indépendance et la consécration de sa souveraineté face à un régime marocain du Makhzen colonial qui ne cesse de manoeuvrer pour maintenir le statu quo.

Dans son intervention, consacrée au soutien et à la solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Ayachi a rappelé la jonction qui existe entre deux entités coloniales, à savoir le Maroc et l’entité sioniste.

Dans ce sens, il a souligné que «cette relation, qui n’est pas naturelle, explique la mainmise du régime colonial marocain du Makhzen au Sahara occidental et celui de l’entité sioniste en Palestine occupée», a-t-il déclaré. Ayachi a fait allusion à l’attitude de l’Occident et de ses médias sur la question inhérente aux causes palestinienne et sahraouie. Il a insinué par là que «l’Occident et sa propagande développent un double langage et une politique de deux poids, deux mesures. Ils ferment les yeux sur ce qui se passe en Palestine et au Sahara occidental, mais font bouger toutes les institutions de l’ONU et les autres structures pour soutenir par tous les moyens qui existent, l’Ukraine», a-t-il rappelé. Concernant le Sahara occidental, la question se pose sur la partialité manifestée d’une manière directe et indirecte par les pays occidentaux et leurs médias qui font du mensonge et de la désinformation une stratégie bien ficelée.

Saïd Ayachi a indiqué, en la matière, que «l’ennemi qui n’est autre que le régime marocain ne recule devant rien pour exploiter les richesses du Sahara occidental. Ces agissements, qui sont aux antipodes de la légalité internationale, ne trouvent pas d’écho au niveau de l’ONU pour mettre fin aux pratiques coloniales du Maroc, par la communauté internationale au Sahara occidental», a-t-il signalé.

Le paradoxe colonial a été soulevé lors de la conférence dédiée au soutien et à la solidarité avec le peuple sahraoui. Dans ce registre, le débat a été tranché, sur la question de la colonisation et de ses «caprices», c’est-à-dire comment l’Afrique, qui était colonisée et qui a lutté pour se libérer du joug colonial, il se trouve qu’«un pays comme le Maroc colonise le Sahara occidental».

Ces interrogations ont été débattues par les intervenants, qui ont qualifié la lutte du peuple sahraoui de légitime et relève du droit à l’autodétermination. Le président du Comité national algérien du soutien au peuple sahraoui a rappelé la position de l’Algérie, soulignant que «durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Algérie poursuivra ses efforts dans la défense des causes justes, dont celle sahraouie, et pour l’application des résolutions des Nations unies et de l’Union africaine (UA), conformément aux chartes des deux organisations», a-t-il mentionné. L’ambassadeur de la Rasd a rappelé la lutte du peuple sahraoui, qui remonte à cinq décades, faites de gloire et de résistance. Il a appelé la communauté internationale à appliquer les résolutions onusiennes, qui font référence à l’autodétermination du peuple sahraoui, en recourant à un référendum en bonne et due forme. Les représentants du corps diplomatique à Alger ont soutenu la cause sahraouie qu’ils ont qualifiée, unanimement, de cause qui relève de la décolonisation.

Source: lexpressiondz.com