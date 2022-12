Foot/ CHAN-2022 (préparation) : l’Algérie accrochée par la Mauritanie (0-0)

ANNABA-La sélection algérienne de football A’, composée de joueurs locaux, a été accrochée mercredi soir par son homologue mauritanienne (0-0), en match amical disputé au stade du 19-mai 1956 d’Annaba à huis clos, en vue du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier – 4 février).

Lors de la première période, les Algériens ont dominé les débats mais sans pour autant concrétiser leurs rares occasions procurées, au bonheur des visiteurs, bien en place.

Après la pause, c’est plutôt la Mauritanie qui est sortie de sa coquille pour mettre en place un jeu plus offensif, une manière pour faire douter les Algériens, qui n’ont pas pu sauter les verrous des « Mourabitounes ».

Deux joueurs ont déclaré forfait pour diverses blessures, les deux sociétaires du MC Alger : le défenseur Ayoub Ghezala et le milieu offensif Tahar Fath-Allah.

Il s’agit du premier match disputé au stade d’Annaba, qui a fait l’objet ces derniers mois de travaux de rénovation et de remise à niveau, pour abriter des rencontres du CHAN, au même titre que les stades de Baraki (Alger), Miloud-Hadefi (Oran), et Chahid-Hamlaoui (Constantine).

De son côté, la sélection mauritanienne, en stage depuis quelques jours à Alger, fait partie des nations participantes au prochain CHAN. Les joueurs du sélectionneur franco-comorien Amir Abdou évoluent dans le groupe D à trois, en compagnie du Mali et de l’Angola.

Les « Verts » disputeront un second test amical, samedi face aux « Lions de la Teranga » sénégalais toujours au stade d’Annaba (18h30), mais cette fois-ci en présence du public, dans ce qui sera un test-event sous le regard des officiels de la Confédération africaine de football (CAF).

Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra ont effectué du 10 au 26 novembre dernier, un stage aux Emirats arabes unis, ponctué par trois tests amicaux : face à la Syrie (1-0), la Sierra-Leone (3-0), et le Koweït (défait 1-0).

Le coach national arrêtera à l’issue de ce stage, qui s’étalera jusqu’au dimanche prochain, la liste des joueurs devant prendre part au CHAN, qui sera dévoilée à la fin de ce mois en cours ou au début de janvier 2023.

Lors du CHAN, l’Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l’Ethiopie et du Mozambique. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

L’Equipe algérienne entrante face à la Mauritanie :

Gardiens : Rahmani

Défenseurs : Redouani, Belaïd (C), Dehiri, Loucif

Milieux : Chita, Draoui, Bakir, Lhameri,

Attaquants : Belkhir, Mahious.

Source: APS