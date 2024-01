Fier de vous, Continuez à représenter votre nation avec fierté, à apprendre des défaites et à grandir à chaque étape.

Aux acteurs du football mauritanien je lance un appel sincère à écouter les critiques constructives.

Le football, comme toute discipline, s’améliore grâce à l’analyse objective et à l’effort constant pour mieux faire.

Face aux acharnements, aux messages de calomnies et aux règlements de compte, je vous exhorte, acteurs du football, à rester concentrés sur votre passion commune.

Ignorez ces distractions négatives qui peuvent assombrir l’amour du jeu.

La Mauritanie, à travers ses Mourabitoune, mérite d’être soutenue et encouragée.

Souleymane Hountou Djigo