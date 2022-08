Fiche pays du PAM sur la Mauritanie, juillet 2022

Rapport de situation

324 tonnes de vivres, y compris des aliments nutritifs spécialisés, distribués

1,9 million de transferts monétaires effectués

31,1 millions USD pour six mois (août 2022 – janvier 2023) besoins de financement nets

140 296 personnes assistées En juillet 2022

Mises à jour opérationnelles

Réponse du PAM aux réfugiés dans le camp de Mbera : Le PAM a fourni une aide alimentaire et en espèces, en juillet et août, à 51 275 réfugiés très vulnérables et nouvellement arrivés. Une assistance sous forme d’espèces a été fournie à 74 061 réfugiés modérément vulnérables. 54 pour cent des réfugiés récipiendaires étaient des femmes. Pour traiter la malnutrition aiguë modérée, 590 enfants âgés de 6 à 59 mois (dont 50 % de filles) et 212 femmes enceintes et allaitantes ont reçu 3 tonnes d’aliments nutritifs spécialisés et 0,1 tonne d’huile. Pour prévenir la malnutrition, 2 048 enfants (dont 50 % de filles) et 1 220 femmes ont reçu 20 tonnes d’aliments nutritifs. Le PAM a fourni une bouillie matinale à 2 934 enfants du primaire (1 478 filles et 1 456 garçons) inscrits dans des classes de rattrapage dans huit écoles établies dans le camp.

En juillet, le PAM a assisté 35 267 personnes à Kobenni et Monguel, couplé à des interventions de prévention de la malnutrition auprès de 5 641 femmes et enfants dans le cadre de l’assistance pendant la période de soudure.

En raison de légers retards opérationnels, les distributions de juillet sont toujours en cours dans d’autres régions et seront finalisées en août. Le PAM prévoit d’atteindre 200 000 personnes d’ici là. Par ailleurs, conformément à la convention signée avec le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) du département de M’bout, le gouvernement a finalisé un exercice de ciblage des ménages qui a identifié 34 375 personnes nécessitant une assistance.

Dans le cadre du programme de traitement de la malnutrition aiguë modérée, 9 641 enfants âgés de 6 à 59 mois (4 916 filles) et 4 725 femmes enceintes et allaitantes ont reçu des aliments nutritifs spécialisés dans 857 centres de santé situés dans les trois régions où le PAM met en œuvre le paquet résilience, à savoir Hodh El Charghi, Guidimakha et Assaba. Le PAM a pré-positionné des vivres dans le département de Boghé et Bababe (région de Brakna) pour commencer les activités en août.

Le programme d’assistance alimentaire pour les actifs a été mis en œuvre dans 55 sites de résilience intégrés à Assaba, Guidimakha et Hold El Charghi, atteignant 19 224 bénéficiaires et aidant les communautés à construire ou à réhabiliter des actifs productifs. En juillet, les coopératives agricoles nouvellement créées (programme SAMS) ont élu leurs comités exécutifs (neuf membres par coopérative). Par ailleurs, dans le cadre du partenariat du PAM avec l’Institut Supérieur d’Enseignement Technologique de Rosso, trois étudiants ont été recrutés en tant que stagiaires pour appuyer la sous-délégation du PAM à Kiffa et Bassikounou dans la mise en œuvre des activités de résilience. Cela renforcera les connaissances des étudiants sur l’approche de la résilience ainsi que leur capacité à s’adapter au marché du travail.

Un consultant externe a été déployé à Guidimakha pour collecter les données de terrain pour l’évaluation finale du projet du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix mis en œuvre par le PAM et la FAO et se terminant en juillet 2022. Le rapport est attendu pour la fin août.

Le PAM a soutenu activement le Comité gouvernemental de mise en œuvre et de coordination de la réponse (CCMR), qui est chargé de mettre en œuvre le Plan national de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles au sein du DCAN (Dispositif national de prévention et de réponse aux Crises Alimentaires et Nutritionnelles). Un effort conjoint entre le PAM, le gouvernement et la Banque mondiale a également continué à soutenir l’opérationnalisation du Fonds de réponse à la crise alimentaire (FNRCAN), prévue en 2023.

Le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a transporté 132 passagers et plus de 287 kg de fret léger reliant Nouakchott à Kiffa, Nema et Bassikounou, à travers 31 rotations dans le pays.

Source: PAM via reliefweb